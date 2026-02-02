'Любили жизнь и верили в победу': на Запорожье попрощались с матерью и дочерью, которых убил российский дрон. Фото

В воскресенье, 1 февраля, в Вольнянске попрощались с Еленой и Екатериной Шагаровыми. Мать и дочь погибли в результате российского дронового удара по их дому: дом был разрушен до основания.

Знакомые убитых Россией украинок говорят: обе очень любили жизнь и верили в победу Украины. Об этом говорится в репортаже "Суспільного Запоріжжя" с прощания.

В результате прилета дом Шагаровых был полностью разрушен. На его руинах близкие Елены и Екатерины до сих пор находят их вещи.

Журналисты пообщались со знакомыми убитых оккупантами женщин. Люди говорят: мама и дочь были очень доброжелательными и жизнерадостными, они жили вместе и помогали друг другу.

Как рассказала одноклассница Елены, женщина не работала – она помогала дочери, у которой был собственный бизнес: Екатерина окончила дизайнерское отделение Запорожского политехнического университета, занималась росписью и парикмахерским делом.

Елена, говорит ее одноклассница, была очень семейным человеком.

"Вкладывала душу в дочь. У дочери был свой бизнес, и она ей помогала. Очень светлая семья была. Елена дружила со всеми, у нее никогда никаких конфликтов не было. Она любила жизнь... Они обе очень любили жизнь, всегда верили в победу", – рассказала женщина.

Екатерина Шагарова также оставила у всех, кто ее знал, самые светлые воспоминания.

"За что ни бралась – все удавалось. Спокойная, очень уравновешенная, целеустремленная, надежная, очень порядочная девушка была. И ценности интеллектуально отлаженные у нее были. Весь город в шоке. Это трагедия... Красивая девушка была. В жизни она бы достигла немало", – рассказал директор Вольнянской художественной школы Станислав Науменко.

Похоронили Елену и Екатерину в Вольнянске. Провести их в последний путь пришли жители города, знакомые, друзья и родные.

Ранее OBOZ.UA писал, что 29 января оккупанты ударили по Вольнянску в Запорожье. Тогда погибли три человека: две женщины и мужчина. Еще один местный житель получил ранения.

