Оккупанты ударили по Вольнянску на Запорожье: три человека погибли. Фото

В ночь на четверг, 29 января, российские оккупационные войска атаковали Вольнянск в Запорожской области. Враг ударил по городу беспилотниками, убив трех людей.

Еще один местный житель получил ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Под ударом оказался частный сектор в Вольнянске. Вследствие атаки РФ разрушены дома, возникли пожары.

"К сожалению, погибли две женщины и мужчина, еще один мужчина получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января российские оккупанты нанесли серию ударов беспилотниками по Вольнянску Запорожской области. Вследствие атаки погибла мирная женщина, еще по меньшей мере двое гражданских получили ранения.

