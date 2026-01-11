Враг коварно ударил по Вольнянску в Запорожье: погибла женщина, есть раненые. Фото

В воскресенье, 11 января, российские оккупанты нанесли серии ударов беспилотниками по Вольнянску Запорожской области. В результате атаки погибла мирная женщина, еще по меньшей мере двое гражданских получили ранения.

Правоохранители расценивают обстрел как военное преступление. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура в Telegram-канале.

По данным следствия, атака произошла в период с 08:05 до 09:10. Российские войска применили ударные беспилотники, целью которых стала гражданская инфраструктура города. В результате обстрела одна женщина погибла на месте, еще двое жителей получили ранения различной степени тяжести. Данные о состоянии пострадавших уточняются.

Также зафиксированы значительные разрушения: повреждены жилые дома, дорожное покрытие, гаражные помещения и частные транспортные средства. На местах ударов работают следователи и взрывотехники, фиксируя последствия атаки.

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в течение суток 10 января российская оккупационная армия более 1500 раз обстреляла Донецкую область. Под огнем находились 9 населенных пунктов, 4 человека погибли. Для террора мирных жителей россияне применяли РСЗО, дроны и авиабомбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!