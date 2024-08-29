'Любой компромисс с Путиным – ловушка': Буданов в годовщину трагедии под Иловайском напомнил о преступлениях агрессора

29 августа, в десятую годовщину трагедии под Иловайском, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов напомнил об одном из самых страшных для украинского войска сражений в войне с российским нашествием. Оно стало огромным уроком – диктатору Владимиру Путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним – это ловушка.

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С такими словами главный украинский разведчик обратился к коллегам в своем Facebook. Он отметил, что десять лет назад путинские террористы коварно расстреляли выходящих "зеленым коридором" из Иловайска украинских военных.

"В августе 2014 года под городом Иловайск развернулась одна из самых страшных для украинского войска битв в войне с рашистской нечистью на востоке нашего государства, которая длилась почти месяц. Она превратилась в самую масштабную трагедию времен АТО (ООС). В огневом мешке оказались организованные колоны украинских бойцов, которые начали выходить так называемым "зеленым коридором", – написал Буданов.

"На самом деле коридор стал дорогой смерти. Российские войска нарушили договоренности и открыли огонь на уничтожение, расстреляв украинские колонны на марше. Сотни военных и добровольцев погибли, десятки пропали без вести", – напомнил руководитель ГУР о военном преступлении государства-агрессора.

"Тогда эти события стали огромным уроком – путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним – это ловушка", – подчеркнул Буданов.

Он отметил, что путь украинских защитников пролегал через поле подсолнухов.

"Поэтому традиционным символом памятного дня стал подсолнух", – напомнил глава ГУР.

Он призвал украинцев почтить память всех павших защитников и защитниц Украины, вспомнить их имена, героизм, мужество и подвиги.

Напомним, первые бои за по сей день оккупированный Иловайск начались 10 августа 2014 года. Это сражение стало одним из переломных моментов войны, после которого Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на Донбассе и перешли от атаки к обороне.

Тяжелые человеческие потери заставили украинские власти заключить так называемое Минское перемирие в рамках контактной группы Украина – Россия – ОБСЕ с привлечением представителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

23-24 августа Россия ввела свои регулярные войска на Донбасс, и 28 августа украинские военные оказались в окружении.

В "Иловайский котел" попали добровольческие батальоны "Донбасс", "Днепр-1", батальоны МВД "Херсон", "Свитязь", "Шахтерск", "Миротворец", а также сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ.

Ночью 29 августа на сайте Кремля появилось сообщение, согласно которому президент России Владимир Путин призвал открыть "гуманитарный коридор" для находившихся в окружении украинских военных, чтобы, якобы, гарантировать выход из "котла".

Но 30 августа при выходе из Иловайска колонны украинских бойцов были цинично расстреляны российскими военными.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший боец батальона "Донбасс" 40-летний Артур Хоменко (позывной Арт) поделился воспоминаниями о выходе украинских войск из Иловайска. "Мы находились позади ВСУ, поэтому видели, как пылают "Уралы", как пламя факелом выходит из-под башни танка, как летают ноги-руки, горят люди", – вспоминал он.