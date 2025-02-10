'Люди бежали испуганные, кто босой…': жительница Сум рассказала о вражеском ударе. Видео

В результате попадания вражеского "Шахеда" по автостоянке у многоэтажки, во время атаки РФ по Сумам 9 февраля, горели авто, а в доме взрывной волной выбило окна. Люди выбегали из своих квартир испуганные и босые.

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Об этом рассказала жительница Сум, проживающая в пострадавшем доме, сообщает "Кордон.Медиа". По ее словам, сначала было слышен треск на крыше.

"В одну минуту затрясся дом. Мы не сразу поняли что это. Потом я услышала треск на крыше. Начали все звонить по телефону, я не поверила, что это у нас, потому что у меня окна выходят на другую сторону. Потом люди в подъезде начали выбегать, кто босой, были и крики, и плач", – рассказала сумчанка.

Она добавила, что после попадания БПЛА держалась спокойно и не паниковала. После того как они вышли из дома, правоохранители сразу же провели людей в подвал.

Также "Суспильне" обнародовало видео с последствиями удара "Шахеда" возле многоэтажки в Сумах.

Напомним, россияне вечером в воскресенье, 9 февраля, атаковали Сумы ударными БПЛА типа "Шахед". Дрон ударил по автостоянке перед жилым домом. В результате попадания пылали авто, выбиты окна в квартирах людей.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Владимира Зеленского, на прошлой неделе враг применил для атак по Украине более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет разных типов. Он призвал мир усиливать санкции против России, чтобы лишить ее возможностей продолжать террор.

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