'Люди хотят мира': в ВСУ рассказали, что Россия не позволяет эвакуировать гражданских с Курщины

Россия не дает создать коридор для эвакуации гражданского населения из Курской области, где идет операция Сил обороны. При этом российская армия обстреливает свои города и села.

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Местные в приграничных населенных пунктах Курщины в разговорах с украинскими военными говорят, что они "вне политики" и хотят мира. Об этом рассказал спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона.

По его словам, российское население приграничных районов Курщины говорит с украинскими военными о своем отношении к войне.

"Они (местные жители. – Ред.) говорят о том, что хотят мира, что вне политики, чтобы все прекратилось или дали им коридор – возможность выехать из зоны боевых действий, что Россия не дает", – сказал Мысник.

Спикер ОТГ "Северск" также констатирует: российские войска не жалеют не только украинцев в Украине, но и россиян на территории РФ. Поэтому и лупят авиационными бомбами и дронами по российским городам и селам, где нет украинских воинов.

"Ледовую арену в Судже они недавно КАБом разрушили, позавчера – школу-интернат, достаточно современное здание, и много таких примеров есть", – отметил он.

Мысник добавил, что позаботиться о более-менее нормальных условиях жизни для российского населения пытаются украинские военные – на территориях, контролируемых Украиной. Однако российские оккупанты делают все, чтобы нивелировать эти усилия и превратить в ад жизнь своих же сограждан. В той же Судже большинство гражданских вынуждены ночевать в подвалах из-за интенсивных обстрелов со стороны армии РФ.

Гуманитарная ситуация в приграничных Курщины, по словам спикера, остается сложной

Напомним, ранее в сети показали, как армия РФ стирает Суджу с лица земли. Опубликованные фото недвусмысленно доказывают: на своей территории "освободители" из РФ действуют по тому же сценарию, по которому годами "освобождают" украинский Донбасс – от инфракструктуры, городов и людей.