Курщину 'освобождают' по сценарию Донбасса: в сети показали, как армия РФ стирает Суджу с лица земли. Фото

Российская террористическая армия продолжает применять в войне против Украины тактику выжженной земли. Так само захватчики действуют и в Курской области, откуда безуспешно пытаются выбить ВСУ.

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Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре авиабомбами, сравнивая населенные пункты с землей. Об этом пишет Telegram-канал SUMYLIKE.

В сети показали последствия авиаударов по приграничному городу Суджа Курской области, который находится под контролем украинских войск. Так же, как и по всей линии фронта враг применяет огромное количество управляемых авиабомб для того, чтобы нанести максимальные разрушения гражданской инфраструктуре.

На фото показали, что Ледовый стадион в Судже, куда прилетела российская авиабомба, превратился в руины. При этом сами россияне не скрывают, что целенаправленно уничтожают населенные пункты, которые находятся под контролем ВСУ.

В свою очередь кремлевские пропагандисты заявляют, что вскоре всю Суджу сотрут с лица земли.

Напомним, в российском городе Суджа продолжаются жестокие атаки со стороны российских сил. Несмотря на его относительную удаленность от фронта, Суджа испытывает серьезные разрушения.

Ранее корреспонденты Oboz.ua побывали в городе Суджа в Курской области России. В настоящее время город находится под контролем украинских военных – они туда вошли 6 августа.

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