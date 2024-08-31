"Суджу стирают с лица земли": в Сухопутных войсках ВСУ показали, что силы РФ совершают в городе. Фото
В российском городе Суджа продолжаются жестокие атаки со стороны российских сил. Несмотря на его относительную удаленность от фронта, Суджа испытывает серьезные разрушения.
Россияне активно используют управляемые авиационные бомбы (КАБы), артиллерию и дроны-камикадзе для обстрела города. Последствия этих атак показали в Сухопутных войсках.
30 августа российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла удары по домам в частном секторе.
Из более 5 тысяч жителей, еще несколько дней назад проживавших в Судже, на данный момент осталось лишь около 200 гражданских лиц. Большинство из них – пожилые люди. Местные жители выражают недовольство и заявляют, что не получили никакого предупреждения от власти и чувствуют себя брошенными.
Украинские военные активно помогают оставленным гражданским. Недавно вновь созданная украинская военная комендатура возобновила водоснабжение в городе, чтобы обеспечить население питьевой водой. Раньше эту проблему решали с помощью водовозов и грузовиков с большими емкостями.
Кроме того, медицинскую помощь в Судже также оказывают украинские военные. Стабпункты, кейсеваки и другие медицинские пункты работают, чтобы обеспечить лечение раненых и больных.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне на заседание Ставки главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские военные продвинулись в Курской области в сутки еще на два километра.
В DeepState отметили, что РФ вернула под свой контроль Коренево, куда ВСУ зашли еще 7 августа. К югу от поселка Силы обороны заняли село Краснооктябрьское на берегу реки Сейм.
По данным росСМИ, в Курщине ВСУ на днях уничтожили еще одну колонну российских войск, а также понтонную переправу в селе Звание.
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