Люди кричали из-под завалов: патрульные показали первые минуты после ударов оккупантов по Одессе. Видео

В Патрульной полиии Украины показали кадры первых минут после ракетного удара РФ по Одессе. Из разрушенного дома были слышны крики о помощи, поэтому правоохранители сразу начали разбирать завалы.

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Соответствующее видео было опубликовано в официальном Telegram-канале Патрульной полиции. Как сообщили полицейские, агрессор уже третью ночь подряд пытается попасть ракетами в объекты инфраструктуры (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Под ударом оказались порты, причалы, жилые дома, торговые сети.

"Первыми на место прибыли патрульные. Из разрушенного дома услышали крики о помощи. Чтобы эвакуировать граждан, патрульные сразу начали разбирать обломки здания. Удалось извлечь из-под завалов нескольких граждан и переместить их в безопасное место", – говорится в сообщении.

В Патрульной полиции также рассказали, что одному из пострадавших, получившему многочисленные осколочные ранения, наложили жгут для остановки кровотечения и контролировали его состояние до приезда "скорой".

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий поблагодарил экипажи патрульных за слаженную работу и выразил соболезнования семьям пострадавших и погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 20 июля РФ атаковала юг Украины. В центре Одессы разрушено админздание и много домов рядом, известно о гибели гражданского охранника в разрушенном здании.

– В Николаеве враг ударил по жилому дому. Известно об одном погибшем и по меньшей мере 19 пострадавших, среди которых пятеро детей, младшему нет и года.

– Силы ПВО сбили 18 из 38 ракет и дронов. Всего выпущено по 19 БПЛА и ракет, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

– В минобороны РФ назвали ракетные обстрелы Одессы и Николаева "нанесением ударов возмездия", очевидно, за атаку на Крымский мост.

– Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и заверил, что Украина непременно выстоит против атак российского зла.

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