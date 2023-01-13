Люди верят и ждут освобождения: партизаны напомнили оккупантам, что Бердянск и Мелитополь – это Украина. Фото
Украинские партизаны во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске устроили очередную акцию, чтобы показать захватчикам, что им никогда не будет места на украинской земле. В городах появились листовки и желтые ленты как символы сопротивления захватчикам.
Соответствующие фото с оккупированных территорий появились в Telegram гражданского движения "Желтая лента". Активисты уточнили, что не прекращали работу в последние дни, а оккупанты все больше боятся любого проявления украинского сопротивления.
"Чем больше листовок, чем больше желтых лент и проукраинских граффити тем больше рашисты боятся нас. Они боятся движения гражданского сопротивления. Мы верим в победу, поэтому ежедневно десятки людей присоединяются к "Желтой Ленте" в Мелитополе и Бердянске", – отметили партизаны.
Украинцы, ожидающие ВСУ в оккупации, призвали местных жителей присоединяться к их движению и предостерегли от получения российского паспорта.
"Никто не хочет иметь паспорт страны-террористки. Мелитопольцы знают это как никто другой. В течение бесконечно долгих 10 месяцев оккупации жители оккупированных россиянами регионов были свидетелями многочисленных преступлений", – объяснили украинские патриоты.
Они констатировали, что именно поэтому жители Мелитополя все активнее приобщаются к методам ненасильственного сопротивления оккупантам. Ведь они непосредственно видят, как ослабевают власти террористов, уверены активисты движения "Желтая Лента".
"Наши активисты продолжают смелое сопротивление и делятся с нами своими успехами! Спасибо Вам за поддержку! Без Вас ничего бы не было и мало кто мог бы узнать о том, что люди верят и ждут освобождения от оккупантов!" – написали представители "Желтой Ленты" в редакцию OBOZREVATEL.
Напомним: ранее во временно оккупированном российскими войсками Бердянске украинские патриоты передали захватчикам и их приспешникам послание о том, что украинский тризуб победит российскую двуглавую курицу. В людных местах проукраинские местные жители оставили листовки, являющиеся символом движения сопротивления.
"Каждый день расклеивая листовки и рисуя граффити, активисты "Желтой ленты" доказывают, что Бердянск – это Украина. Россияне продолжают принуждать наших граждан получать паспорт РФ", – рассказали партизаны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– также активисты провели очередную акцию сопротивления в оккупированном Крыму. Патриоты в Евпатории, Ялте и Феодосии напомнили оккупантам, что полуостров, несмотря ни на что, остается территорией Украины;
– вблизи города Счастье в Луганской области партизаны уничтожили железнодорожное полотно. Этими путями российские оккупанты возили военную технику и боеприпасы.
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