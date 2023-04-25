'Лживая манипуляция': в ГУР ответили на упреки России об 'обстреле гражданской инфраструктуры' в Крыму

Утверждение минобороны России о том, что Украина якобы нарушила гуманитарный коридор и атаковала гражданскую инфраструктуру Крыма, является "лживой манипуляцией со стороны государства-агрессора". Украина строго соблюдает международные обязательства, включая обязательства по обеспечению безопасности гуманитарного коридора.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Украина несет ответственность за события, которые происходят на контролируемых ею территориях.

"Последние события на полуострове Крым касались исключительно военных объектов и не имели никакого отношения к зерновому коридору, регулируемому соглашением, которое предусматривает использование украинских портов и гражданских объектов только на территории, находящейся под контролем Украины", – сказал Юсов.

Когда говорится о последних событиях на территории Крыма, следует уточнить, что это касается оккупированной территории и военных объектов, контролируемых оккупантами.

"Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, касающиеся зернового коридора", – сказал Юсов.

Напомним, что ранее минобороны РФ обвинило Украину в якобы нарушении обязательств по "зерновому соглашению" в связи с атаками БПЛА на Черноморский флот, расположенный во временно оккупированном Севастополе, а также на другие объекты в Крыму. В этом заявлении было отмечено, что такие действия украинской стороны могут поставить под угрозу продление "зернового соглашения" после 18 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в оккупированном Севастополе ночью слышали звуки взрывов. Оккупационная "власть" города поспешила успокоить население, заявив о якобы профилактической работе.

– спустя время так называемый губернатор временно оккупированного Россией Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот РФ ночью "отражал атаку надводных беспилотников" на город. Представитель оккупантов призвал "сохранять спокойствие".

– спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат дал комментарий о ночных взрывах 24 апреля в Севастополе. Спикер утверждает, что надводные дроны, которые использовались для атаки, – это довольно непростая цель для врага.

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