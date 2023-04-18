'Лживые животные': Медведев устроил истерику из-за призыва G7 к России подтвердить недопустимость ядерной войны

Страны G7 призывают Россию как на словах, так и на деле подтвердить, что ядерная война недопустима и не может быть начата. Такой призыв "Большой семерки" не понравился бывшему главе террористического государства Дмитрию Медведеву.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Как стало известно, совместное заявление глав внешнеполитических ведомств G7 было принято во вторник, 18 апреля.

Дипломаты в документе напомнили о совместном заявлении пяти ядерных государств от 3 января 2022 года по предотвращению ядерной войны и гонке вооружений.

"Подтверждаем, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата", – отмечается в заявлении "Большой семерки".

Так, по этому поводу бывший глава РФ и заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев начал настоящую истерику в сети. Такая реакция вполне ожидаема, ведь ядерный шантаж сейчас единственный рычаг у террористического государства, которым Россия время от времени может манипулировать на международной арене.

Медведева возмутило призыв G7 к России дать реальные гарантии о неиспользовании ядерного оружия. Так, по этому поводу в своих соцсетях он написал грубые и подстрекательские комментарии, в очередной раз обвиняя страны Запада во лжи.

"Вот же лживые животные. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и лгут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет "ложную информацию" по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии ядерного оружия," но, по сути, намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО", – написал скандальный замглавы Совбеза России.

Ранее сообщалось, что Медведев размечтался о "полном разгроме врага". Он признал, что в Пасху принято желать мира, поэтому он пожелал мира в РФ, но только после достижения целей "специальной военной операции".

Как писал OBOZREVATEL, Медведев заявил, что Россия воюет с 3,6-миллионной армией НАТО и размечтался о "походе" на Киев и Львов.