Быстро и безопасно: как ВСУ прокладывают путь через минные поля с помощью американских систем MICLIC. Видео

В сети появилось видео работы в Украине комплекса разминирования M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC). Эта военная техника была передана Силам обороны от Соединенных Штатов Америки.

Видео дня

Задача M58 MICLIC – дистанционно разминировать территорию и уничтожить линии обороны противника для более безопасного продвижения своей пехоты и техники. Кадрами того, как M58 MICLIC на одном из участков фронта подрывает вражеские мины, поделился украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Судя по растительности, это видео – архивное. Украинцы, которые наблюдали за работой установки разминирования и снимали процесс на камеру, шутили, что детонация снаряда MICLIC похожа на "ядерный взрыв".

"Благодаря высокой скорости разминирования и широкому радиусу действия, MICLIC позволяет военным быстро и безопасно очищать минное поле, обеспечивая беспрепятственное движение сил и обеспечение безопасности пехоты", – написал Бутусов.

Добавим, что впервые M58 Mine Clearing Line Charge появились в списках военной помощи США Украине 15 сентября 2022 года. Первые фото этих установок в Украине в открытом доступе появились в ноябре.

M58 MICLIC использует линейный взрывной заряд ракетного типа для проделывания проходов (8 на 100 метров) в минных полях и заграждениях.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВСУ сообщал, что по состоянию на утро 16 июня (478-е сутки полномасштабной войны) оккупационные войска РФ и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там было зафиксировано более 30 боевых столкновений за сутки.

– За 15 июня подразделения Сил обороны ликвидировали еще 590 военных и наемников России. Более детально о потерях страны-агрессора читайте по ссылке.

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