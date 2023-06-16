Более 30 боевых столкновений за сутки: ВСУ дали отпор оккупантам на четырех направлениях, уничтожены три склада БК – Генштаб

В Украине начались 478-е сутки полномасштабной войны, на которую оккупационные войска РФ и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне там произошло более 30 боевых столкновений, во время которых Силы обороны нанесли врагу потери.

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"Демилитаризацию" прошли пункты управления, ЗРК С-300, районы сосредоточения, артиллерийские подразделения и склады БК захватчиков. О последних новостях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 16 июня.

Сегодня ночью оккупанты задействовали два дрона типа Shahed для ударов по Украине, но защитники их не допустили – обе вражеские целые силы ПВО уничтожили. Хотя вероятность российских воздушных атак на всей территории Украины остается очень высокой.

Только за прошедшие сутки ВС РФ нанесли пять ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59, а также 60 авиационных ударов и совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге на Днепропетровщине, жилые дома и административная инфраструктура на Херсонщине.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг нанес авиаудары по Янжуловке, Галагановке и Архиповке на Черниговщине. Также совершил минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Карповичи, Янжуловка, Галагановка Черниговской области; Винторовка, Середина-Буда, Рожковичи, Демьяновка, Барановка, Фотовыж, Строительное, Белокопытово, Стукаловка, Искрисковщина, Яструбино, Басовка – Сумской; Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Бочково, Бударки – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты ударили с авиации по районам Веселого и Берестового на Харьковщине. Российским артиллерийским и минометным обстрела подверглись Новомлынск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки на Луганщине и Выемки, Веселого, Раздолевки на Донетчине. Они нанесли авиаудар возле Райгородки и Макеевки Луганской области, а также Свято-Покровского – Донецкой. Артобстрелам от них подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спорное и Серебрянка – Донецкой.

На Бахмутском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василевки. Нанес авиаудары неподалеку от Белой Горы, Северного и Майорска Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Калиновка, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Краматорск, Екатериновка и Южное на Донетчине.

На Авдеевском направлении оккупанты ударили с авиации по Авдеевке. Обстреляли с артиллерии этот город, а также Керамик, Орловку, Веселое, Семеновку, Водяное, Северное, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовку, Карловку, Желанное Первое, Новокалиново и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Оккупанты нанесли авиаудары возле Новомихайловки, Великой Новоселки, Малиновки, Малой Токмачки и Благодатного на Донетчине. В то же время с артиллерии обстреляли Красногоровку, Марьинку, Максимилиановку, Победу, Новомихайловку и Екатериновку.

На Шахтерском направлении российские войска проводили наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имели. Однако нанесли авиационные удары в районах Благодатного и Золотой Нивы на Донетчине. Также произвели обстрелы н. п. Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка и Новый Комар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают вести оборонные действия. Вместе с тем, нанесли авиаудар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкого на Херсонщине. Также совершили артиллерийские обстрелы н. п. Ольговское, Красное, Затишье, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Новоандреевка, Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Казацкое, Ольговка, Одрадокаменка, Львово, Тягинка, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Чернобаевка, Херсон, Зимовник, Белозерка и Кизомыс – Херсонской; Очаков – Николаевской.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Также защитники уничтожили 20 иранских ударных БПЛА Shahed-136/131, беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и еще три разведывательных.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, четыре района сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и семь артиллерийских подразделений на огневых позициях ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня ВСУ добились успехов в контрнаступательных операциях по меньшей мере на трех направлениях фронта. Со своей стороны российские оккупанты прилагают начальные усилия по созданию новых корпусных и армейских формирований.

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