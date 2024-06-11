Мадонна призвала мировых лидеров поучаствовать в Саммите мира и защитить украинских детей. Видео

Американская поп-дива Мадонна поддержала Глобальный саммит мира в Швейцарии, который запланирован на 15-16 июня и будет сосредоточен на полномасштабной войне в Украине. Звезда сделала акцент на судьбе детей во время войны и призвала присоединяться к ней в этой борьбе.

На своей странице в Instagram во вторник, 11 июня, всемирно известная певица поделилась трогательным видео. Большинство кадров сделаны в нашей стране.

Мадонна заявила, что "везде, где происходят конфликты, страдают дети" – в Украине, Палестине, Израиле, Йемене, Сирии, Нигерии, Конго, Малави.

"У этого списка нет конца. Возможно, мы не во многом согласны, но я молюсь, чтобы мы все согласились с тем, что наших детей нужно защищать!

15 июня мировые лидеры соберутся в Швейцарии на Глобальный саммит мира, посвященный прекращению войны в Украине и возвращению более 19 000 украинских детей, которые были оторваны от своих семей и депортированы в Россию", – рассказала поп-дива.

Она подчеркнула, что выступает "за мир для всех детей во всем мире" и "никогда не остановится".

"Я надеюсь, что ты присоединишься ко мне", – призвала Мадонна. В конце сообщения она поставила два сердечка – желтое и синее.

Под постом звезда написала два хэштега: #GlobalPeaceSummit (Глобальный саммит мира) и #BringKidsBack (инициатива президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA по поводу незаконно депортированных Россией украинских детей).

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В Швейцарии объяснили, почему Россия не будет представлена на Саммите мира. Государство-агрессор с самого начала продемонстрировало свою незаинтересованность в мероприятии и делало это публично. Кроме того, была учтена позиция самой Украины.

– В Германии также подчеркнули: только Украина будет решать, когда придет время для приглашения РФ.

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