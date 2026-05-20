До 20 мая на счету Сил беспилотных систем ВСУ – уже более 6 тыс. ликвидированных и раненых российских захватчиков. В целом все рода и виды войск Сил обороны отминусовали в мае уже более 19 тыс. оккупантов.

Поэтому уже сейчас можно сказать, что до конца месяца только благодаря усилиям подразделений СБС вражеская оккупационная армия потеряет не менее 30 тыс. военнослужащих. Об этом написал командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Сколько оккупантов уже отминусовали Силы обороны в мае

По словам Бровди, за период с 1 по 19 мая только воины 414 отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" сократили численность вражеской армии на уже более 6 тыс. оккупантов. Сюда входят как ликвидированные, так и раненые оккупанты.

В целом же все подразделения БпЛА Сил обороны, согласно данным системы "Дельта", за этот же период отминусовали уже 19 203 захватчиков. И эта цифра, добавил Бровди, меньше на 9-12% от фактического количества уничтоженных или раненых оккупантов из-за задержки, связанной с верификацией результатов поражений.

В общем, отметил "Мадьяр", уже сейчас очевидно, что за весь май количество уничтоженных и раненых воинами СБС оккупантов точно перевалит за 30 тыс. А если добавить сюда потери, которые россияне несут в результате ударов украинской артиллерии, во время контактных боев и ударов глубинного поражения, а также мидлстрайков – это количество возрастет еще на 18-20%.

"Общий результат прогнозируется 34000+ ед, что соответствует количеству ежемесячного пополнения живой силы противника исторически. Свои 10000+ отпоют за май традиционно пилоты Группировки СБС – не сбиваем руку, хоть зеленка мешает крепко, а пехота червя немного притормозила на острых направлениях (есть исключения). "Стандарт-10", чтобы баланс численности противника "прибыло/выбыло" отрицательно наращивался", – обратился Бровди к украинским воинам, в частности из рядов СБС.

Под "стандартом-10", пояснил он, имеется в виду задача, которая стоит перед каждым экипажем БпЛА: уничтожить с подтверждением не менее десяти оккупантов за месяц.

Как рассказывал OBOZ.UA, в Генштабе днем 20 мая подтвердили поражение НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез", НПС "Ярославль-3" и ряда целей на временно оккупированных территориях Украины.

