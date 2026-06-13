Май стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения в Украине с 2022 года – ООН

Май стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения в Украине с 2022 года. В результате российских атак погибли сотни людей, а ещё более тысячи получили ранения.

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Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. Миссия подтвердила, что в мае погибли по меньшей мере 274 мирных жителя, еще 1 763 получили ранения. Общее количество пострадавших превысило 2 000 человек –, это самый высокий месячный показатель с апреля 2022 года.

По данным ООН, ключевой причиной такого количества жертв стало применение россиянами, в частности ракет и авиабомб, в городах. Такие атаки неоднократно приводили к массовой гибели и ранениям гражданских лиц в разных городах Украины.

В качестве примера в ООН привели удар по Запорожью 5 мая. В тот день погибли 12 гражданских лиц, еще 42 человека получили ранения. Также 14 мая ракета попала в жилой дом в Киеве, убив 24 человека и ранив по меньшей мере семерых.

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Хотя большинство жертв фиксируется на подконтрольной Украине территории, ММПЛУ также сообщила о случаях на оккупированных территориях и вблизи линии фронта. В частности, растет количество жертв из-за использования оккупантами дронов малой дальности. В мае в результате таких атак погибли по меньшей мере 64 мирных жителя, еще 539 получили ранения. Это самые высокие показатели с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Больше всего пострадал Херсон и его жители. Там погибли 14 гражданских лиц и 221 получили ранения. Из них 6 погибших и 132 раненых стали следствием атак дронов.

Напомним,российские оккупанты начали применять новую тактику атак на Запорожье, используя ударные беспилотники типа "Шахед" для доставки FPV-дронов непосредственно в город. Один из таких беспилотников доставил дроны в центр Запорожья и хаотично разбросал их по гражданским объектам города.

Как сообщал OBOZ.UA,эффективность сбивания российских баллистических ракет противовоздушной обороной Украины на сегодняшний день снизилась. Это произошло из-за серьезной нехватки боеприпасов для систем ПВО, в частности, управляемых ракет для западных комплексов противовоздушной обороны.

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