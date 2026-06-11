Процент сбивания баллистики в Украине снизился: Игнат озвучил причину

Эффективность сбития российских баллистических ракет противовоздушной обороной Украины по состоянию на сегодня снизилась. Так произошло из-за серьезной нехватки боеприпасов для систем ПВО, в частности, управляемых ракет к западным комплексам противовоздушной обороны.

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Об этом рассказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, уже "можно говорить о дефиците" боеприпасов.

Массированные атаки

Украинские защитники неба продемонстрировали чрезвычайно высокие результаты противодействия российскому воздушному террору во время предыдущих волн обстрелов. Однако в последнее время ситуация осложнилась, рассказал Юрий Игнат.

Дело в том, что захватчики устраивают массированные обстрелы именно для истощения сил ПВО.

"Можем говорить о дефиците (ракет для ПВО, – OBOZ.UA). Мы видели массированные атаки, которые были в мае, июне. Процент сбития баллистики снизился по сравнению с этими месяцами, которые были перед этим. Даже беря зимний период. Потому что есть дефицит ракет", – пояснил он.

Просроченные ракеты

Также представитель Командования Воздушных сил сообщил, что в ближайшем будущем украинские защитники получат "как говорится, просроченные" ракеты для ПВО, и это будет хорошо.

"Есть информация, которую озвучивал (спикер МИД) Георгий Тихий, что есть определенные площадки, где можно получать ракеты, которые уже выходят из срока годности. То есть, как говорится, просроченные. Их лучше "утилизировать" в Украине, ведь утилизация ракет – это дорогостоящий процесс, который требует немалых средств. Поэтому проще действительно их передать Украине, чтобы она могла себя защитить", – отметил Юрий Игнат.

По его словам, тема нехватки боеприпасов для ПВО постоянно муссируется с нашими партнерами всем военно-политическим руководством государства. И уже есть соответствующий результат, кроме указанного предложения "просроченных" ракет.

"Надеемся, что будут поступать и ракеты не только против баллистики, но и другие ракеты, в которых Украина нуждается. Это ракеты к системам NASAMS, ракеты IRIS-T и другие", – добавил Юрий Игнат.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 июня противник атаковал нашу страну 207 БпЛА – ударными, типа "Шахед" (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", а также барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда, Гвардейское (ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Противовоздушной обороной сбит/подавлен 181 вражеский БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

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