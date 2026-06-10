Оккупанты атаковали Украину 207 дронами: защитники неба обезвредили 181 вражеский БпЛА

В ночь на 10 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 207 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 181 цель.

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Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 10 июня (с 18:00 09 июня) противник атаковал 207 БпЛА – ударными, типа "Шахед" (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", а также барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда, Гвардейское (ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 181 вражеский БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ВС.

Последствия вражеских ударов

Российские войска около 20 раз атаковали два района области беспилотниками.

На Никопольщине враг целился по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Есть повреждения на территории коммунального предприятия, побит лицей.

В Петропавловской громаде Синельниковского района повреждены админздание и автомобиль.

Обошлось без пострадавших.

А вот в Харькове, на который россияне на рассвете направили до 30 ударных дронов, помощь медиков понадобилась пяти людям. В результате атаки войск РФ острой реакции на стресс получили, в частности, женщины в возрасте 68, 81, 35 и 42 года.

Под вражескими ударами находилась и Одесса. В Приморском районе города повреждения получили две многоэтажки. В одной из них полностью выгорела квартира, во второй – помещение и имущество одесситов были повреждены.

Пострадали трое: ранения получила женщина, у двух детей – острая реакция на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью россияне атаковали дроном жилой дом на Запорожье. Среди пострадавших – женщина и двое детей.

Также накануне оккупанты ударили КАБом по Днепропетровщине. Ранения получили семь человек.

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