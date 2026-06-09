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Оккупанты ударили КАБом по Днепропетровской области: семь человек ранены

Катя Поплюйко
War
1 минута
1,2 т.
Оккупанты ударили КАБом по Днепропетровской области: семь человек ранены
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Во вторник, 9 июня, военные российской оккупационной армии нанесли удары по Днепропетровщине. Захватчики атаковали Васильковскую общину.

В результате вражеского обстрела пострадали 7 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа и областная прокуратура.

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Как известно, россияне атаковали общину с помощью КАБа около 11:00.

"Семь человек ранены – россияне нанесли удар по Васильковской общине Синельниковского района", – написал чиновник.

Оккупанты ударили КАБом по Днепропетровской области: семь человек ранены

По его словам, трое пострадавших были госпитализированы, среди них 47-летняя женщина и 66-летний мужчина находятся в тяжелом состоянии.

Также в результате атаки подверглись значительным разрушениям несколько многоэтажных и частных домов, кроме того, повреждена местная спортивная школа.

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Оккупанты ударили КАБом по Днепропетровской области: семь человек ранены

Прокуроры фиксируют последствия очередного военного преступления российской армии.

"Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на вторник, 9 июня, российские оккупационные войска нанесли удары ракетами по Чугуеву Харьковской области. Также на город направили "Шахеды". Из-за обстрелов по меньшей мере три человека погибли, также есть шестеро пострадавших, в городе вспыхнули пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июня армия России ударила дронами-камикадзе по Запорожью. В результате атаки погибли две женщины, еще 24 человека получили ранения, среди них пятеро детей.

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