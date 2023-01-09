Минобороны РФ официально подтвердило массовые потери своих солдат в Макеевке. Официально, но в своей манере.

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После шокирующих цифр одномоментных потерь росоккупантов в Макеевке (по российским же данным число убитых и раненых порядка 600 человек, и эта цифра зашла в российское инфополе лучше, чем официальное враньё), Минобороны РФ начало беспорядочно уничтожать на своих брифингах хаймарсы. Но это не помогло. Чтоб забить негатив, они пошли дальше.

Сегодня начали разгонять сигнал, что в результате "актов возмездия" в Краматорске убито более 600 украинских военнослужащих. Цифра "600" тут неслучайна, это классический пример российской тактики "отзеркаливания". Это как раз признание, что они борются с распространением конкретной цифры.

Сейчас эту цифру гонят из всех российских утюгов, и вскоре роснаселение будет убеждено, что "потери 600 человек" - это об украинцах.

Россияне "зеркалят" так в лоб именно тогда, когда есть чёткое попадание в конкретный факт. Чтоб создавалась картинка "да, это правда, но это не про нас, а про них, вы что-то путаете".

"Макеевка" - это несколько (не буду сейчас уточнять 2/3/4) подлодок "Курск" убитыми. Традиции вранья о потерях за 20 лет в РФ только укрепились.