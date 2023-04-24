Макрон хочет усадить Украину и РФ за стол переговоров, он рискует, – Огрызко

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается идти против общего западного тренда внешней политики и этим подвергает себя риску, в частности, пытаясь навязать Украине переговоры со страной-агрессором Россией с участием Китая. Они возможны только при условии, которое уже озвучила украинская сторона, прежде всего, вывода всех оккупационных войск с территории нашей страны.

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Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. "Макрон продолжает играть роль миротворца, ему это нравится. Он считает, что таким образом он может поднять свой политический рейтинг. Хотя я думаю, что на самом деле он рискует, потому что столь явно идти против общего западного тренда – это достаточно рискованная история", – заметил он.

По мнению дипломата, сегодня "элита Запада уже не та, которая была до широкомасштабного вторжения", а потому опасность того, что союзники Украины на Западе захотят закрыть украинский вопрос за счет нашей страны, практически отсутствует.

"Они понимают, что в собственных интересах должны помочь Украине. Об этом говорил и Столтенберг, что победа Украины – это победа демократии, НАТО, ЕС и т.д.", – напомнил Огрызко.

Он подчеркнул, что любой мирный план, не учитывающий интересы Украины, "не будет иметь никакого шанса". "А наша позиция состоит в том, что любые переговоры с кем-либо будут только тогда, когда вывод российских войск будет совершенным фактом. Либо вследствие нашей военной победы, либо вследствие "жеста доброй воли", – сказал дипломат.

Он также объяснил позицию Китая в развязанной Россией войне против Украины. "Китай не хочет, чтобы Россия потерпела окончательное поражение, потому что тогда он остается один на один с мировой демократической средой, а это хуже, чем когда ты вместе с партнером, который пусть и ослаблен и почти никакой, но все же когда есть определенная ось Пекин-Москва. Когда этой оси уже не будет и будет какая-нибудь построссийская территория, то ему, конечно, это не выгодно".

"Итак, он будет делать все, чтобы Россия сохранилась. Но рисковать полномасштабной поддержкой России он также не будет. Китай будет говорить о своем большом желании быть миротворцем, но реальных шагов в отношении того, чтобы помочь России, делать не будет. Все остальное – это дипломатические выстрелы в чистое голубое синее небо, без каких-либо последствий", – подытожил дипломат.

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