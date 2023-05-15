Макрон сказал, когда может начаться обучение украинских пилотов во Франции

Франция открыта для подготовки украинских пилотов истребителей. Учеба может начаться уже сейчас.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французской телекомпании TF1 в понедельник, 15 мая, после воскресного приема президента Украины Владимира Зеленского. Его слова цитирует CNN.

"Мы открыли двери для обучения пилотов истребителей. Обучение можно начать немедленно" – сказал Макрон.

На вопрос, пришлет ли Франция истребители в Украину, президент Франции ответил, что речь идет не о самолетах, а только о ракетах и учебе.

Эммануэль Макрон отметил, что Франция не будет поставлять Украине оружие, которое дало бы возможность наносить удары по территории России.

"Мы не будем поставлять оружие, которое позволило бы Украине достичь российской земли", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Париже заявил, что страна готовит новые поставки техники для ВСУ. В ближайшее время Франция оснастит несколько батальонов украинской армии десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC. Макрон сказал, что сейчас готовятся новые поставки, "чтобы постоянно учитывать потребности Украины".

Ранее Макрон заявил, что РФ "геополитически проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая. Россия также потеряла контроль в Балтийском море из-за своих агрессивных действий.

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