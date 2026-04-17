Максимально опасно и неразумно: аналитик DeepState назвал риски удержания позиций на севере Мирнограда

В районе Мирногарда, возле населенных пунктов Светлое и Ровно, сформировался "мешок". Это произошло в результате просачивания врага вдоль дороги Покровск-Родинское. В лесополосе вдоль этой дороги противник закрепляется, накапливается и потенциально хочет оккупировать часть в "серой зоне".

Об этом рассказал соучредитель и аналитик Deep State Роман Погорелый в видеообзоре ситуации на фронте на YouTube-канале проекта Deep State.

"Если пытаться удерживать здесь позиции, то это будет максимально опасно, глупо. Но, к сожалению, могут сложиться такая ситуация, когда будут такие попытки со стороны высшего военного руководства", – отметил он.

Как отметил Роман Погорелый, враг продолжает затягивать свои ресурсы в Мирноград. Речь идет, в частности, о технике, пехоте, пилотах и других вспомогательных подразделениях.

"Сейчас все это будет реализовываться в сторону северных окраин. И с попыткой просачиваться в глубину территории", – сказал аналитик Deep State.

В Deep State добавили, что украинские военные сейчас уже не в состоянии нанести огневое поражение на юге Мирнограда, где происходит накопление и заезд в сам Мирноград.

"Это усиливает позиции врага для того, чтобы увеличивать свой ресурс в этом районе. Недавно мы отметила, что подтянута на юг Покровска и Мирнограда ствольная артиллерия", – напомнил Роман Погорелый.