Максимальное внимание к планам оккупантов и потребностей ВСУ, чтобы эффективно противостоять врагу, — Зеленский о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время необходимо внимательно следить за действиями врага и контролировать его попытки возможного наступления. Цель ВСУ на сегодняшний день – эффективно противостоять захватчикам.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру 7 февраля, в конце 349-го дня войны с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Президент также отчитался и о встрече с Министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Президент сообщил, что он провел совещания с военнослужащими и руководителями разведки Украины. При этом он подчеркнул, что наиболее актуальный вопрос на сегодняшний день – контроль действий оккупантов, в частности, их попытки дальнейшего наступления.

Он отметил, что сегодня, 7 февраля, была проведена встреча с Министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Встретился сегодня с прибывшим в Киев министром обороны Германии. Тематика разговора очевидна. Делаем все для чистоты нашего неба, чтобы у наших воинов были мощные танки и чтобы наша артиллерия не уступала оккупанту. Я благодарю Германию и всех партнеров за соответствующую поддержку", – заявил Президент.

Зеленский также прокомментировал и обещанные кадровые изменения в правительстве.

"Верховная Рада Украины по моему представлению утвердила нового главу Службы безопасности Украины. Василий Малюк некоторое время был исполняющим обязанности главы Службы. Он прошел испытание войной. Он доказал свою эффективность. Он был назначен. Также благодарю народных депутатов Украины за положительное голосование по кандидатуре Игоря Клименко на должность министра внутренних дел", – сообщил он.

Также Президент прокомментировал и обстановку на фронте.

"Донецкая область и восток, где горячее, – я о них вспоминаю каждый день в таких обращениях. Юг звучит реже, хотя стратегическое значение этих направлений не меньше. А укрепляем государство по всему периметру", – сказал Зеленский.

Кроме того, Президент отблагодарил отважных бойцов ВСУ. В частности, Зеленский отметил пограничников, которые воюют на Донецком направлении .

"Я хочу сегодня отметить бойцов в двух направлениях – наших пограничников, воюющих на Донбассе, – за ежедневную храбрость и стойкость в боях, за результаты. Луганский и Харьковский пограничные отряды – я благодарю вас, ребята!", – добавил он.

Президент также выделил работу оперативно-стратегической группировки "Север".

"Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые обеспечивают охрану севера нашего государства! Оперативно-стратегическая группировка "Север". Каждое направление имеет значение. Все вражеские сценарии прорабатываем. Государство – защищаем", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в приграничных и прифронтовых регионах Украины. По его словам, в этих областях нужны управленцы с военным опытом.