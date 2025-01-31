'Маленькая Варя в коме': появились данные о девочке, пострадавшей от удара РФ по Сумам и потерявшей мать. Фото

Девочка Варя, пострадавшая в результате удара страны-террористки России по Сумам 30 января, находится в коме. Ребёнка удалось спасти из разрушенной многоэтажки.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Кордон.Медиа". К сожалению, мама девочки погибла под завалами дома.

"Маленькая Варя в коме. Ее спасли из изуродованного российским "Шахедом" дома. Маму девочки, 37-летнюю Любовь, спасатели искали с ночи среди завалов. Но чуда не произошло, около 18 часов ее тело нашли под обломками многоэтажки", – говорится в сообщении.

Среди родных девочки остался только 71-летний дедушка Борис. Он проживал вместе с ними. В настоящее время мужчина находится в больнице со сложным переломом.

По словам знакомой семьи Пугачевых Инны, мама пострадавшего ребенка была хорошим человеком и имела доброе сердце. Варя – это "золотой ребенок, умница", за который сейчас все молятся, "мама его оберегает".

"В этот день Россия унесла жизни девяти человек, ночью ударив беспилотником по многоэтажке в Сумах. Среди погибших – три супружеские пары, двое мужчин и одна женщина", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью, 30 января, военные страны-агрессора РФ атаковали "Шахедами" Сумы. Один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку. В результате атаки девять человек погибли, 13 пострадали, в том числе ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки на Сумы погибли родители музыканта Ники Зеновой. От их жилья осталась только дыра после попадания БПЛА.

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