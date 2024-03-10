Маленькие, но боевые: что за 'миньоны' появились на службе ВСУ. Фото

На службе в Вооруженных силах Украины появились "миньоны". Эти снаряды для дронов очень эффективны против вражеской пехоты.

Об этом сообщают Сухопутные силы Украины. Отмечается, что эти миньоны "маленькие, но очень боевые".

Этих желтых малышей операторы дронов между собой называют "миньоны" из-за того, что они внешне похожи на желтых человечков из известного мультфильма.

"Несмотря на свой малый размер, они очень эффективны против вражеской пехоты, которая опрометчиво ходит по украинским посадкам и полям", – сообщают в 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные уже применили против оккупантов новые авиабомбы Armement Air-Sol Modulaire (AASM). Эти боеприпасы, также известные как Hammer, Украина получили от Франции.

Кроме того, за два года войны Украины против страны-агрессорки России актуальность ударных БпЛА Bayraktar, поставляемых Турцией, не уменьшилась. Однако сегодня украинские защитники используют турецкие беспилотники в других целях.

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