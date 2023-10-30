Маленький сын несет воду папе: сеть тронули кадры с защитником, потерявшим руки на войне. Видео

Украинцев тронули кадры с раненым воином и его маленьким сыном. Людей растрогало то, как мальчик поднес воды папе-защитнику, который на войне с российскими оккупантами потерял обе руки.

Этот момент сняли на камеру в стенах больницы или реабилитационного центра. Видео распространилось в сети (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вырастает самое отважное и милосердное будущее поколение украинцев. Слезы накатываются…" – говорится в подписи к кадрам.

На них малыш, крепко сжимая маленькими ладошками пластиковый стакан воды с трубочкой, аккуратно преподносит ее своему папе.

Защитник, который в боях на фронте потерял руки, глотнул воды и покачал головой, показывая сыну, что ему вкусно, а также в знак благодарности.

Видео дня

Увиденное очень растрогало украинцев. Они пожелали семье этого воина сил пережить все испытания. А также выразили гнев к оккупантам, которые принесли столько горя множеству украинских семей.

"О Господи, милосердный, за что такое нашим ребятам и нашим деткам?", "Сколько горя принесли моему многострадальному народу эти изверги! Никогда не забудем и не простим", "Сыночек такой же невероятный, как его отец! И как мама, я уверена! Разве можно сломать таких невероятных людей?! Дай вам Бог сил побороть все испытания!" – прокомментировали пользователи сети.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев взбудоражило видео, на котором девочка обнимает фото папы-Героя. Кадры выложила в сеть жена Владислава Заики, погибшего 28 февраля 2023 года в районе Кременной на Луганщине.

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