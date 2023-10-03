'Душа рвется на части': сеть взбудоражили кадры с дочкой воина ВСУ, обнимающей фото погибшего папы. Видео

Сеть взбудоражила видео жены погибшего Героя, на котором их дочь обнимает фото отца. Владислав Заика погиб 28 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания в районе Кременной Луганской области.

Щемящее видео жена Героя, Алина Заика, опубликовала в TikTok. На кадрах женщина с дочерью чтят память Владислава на аллее Героев: девочка целует и обнимает фото погибшего на фронте папы (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"Боже... Как тяжело на это смотреть... Держитесь, девочки... А Герою вечная Слава", "Вечная память, больно смотреть, сразу слезы", "Я не знаю, что писать, просто плачу", "Душа рвется на куски, Боже праведный, спаси нас от тех палачей. Детки наши, в чем же они виноваты? Какая судьба", "Слезы, какая боль. Бедные дети", – пишут в комментариях к видео.

Видео дня

Владислав Заика родился 21 августа 1997 года. Был родом из города Вознесенск Николаевской области.

Он защищал страну на Луганщине, погиб вблизи Кременной вследствие вражеских артиллерийских обстрелов. Герою было 25 лет, у него осталась трехлетняя дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях под Бахмутом пал 31-летний защитник Роман Шаповал "Зяблик". Герой встал на защиту страны с первых дней вторжения, желая отомстить врагу за родную Херсонщину, где до сих пор под оккупацией остаются его мама и брат.

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