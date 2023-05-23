Маляр: перед оккупантами будет стоять вопрос перегруппировки после прорыва в Белгородскую область

Российские оккупанты пойдут на перегруппировку. Это связано с прорывом в Белгородскую область "ДРГ".

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Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Речь идет о силах, брошенных на Украину (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил, потому что им сейчас нужно это для успокоения ситуации в Белгородской области. А они фактически все силы бросили на украинские фронты. Для них сейчас будет стоять этот вопрос", – заявила Маляр.

Кроме того, Маляр ответила на вопрос, могут ли события в Белгородской области быть частью ИПСО украинской стороны:

"Взяли на себя ответственность граждане РФ. Это может быть только их внутреннее дело", – сказала она.

Отметим, представители "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" 22 мая сообщили о рейде на территорию России, освобождении Козинки Белгородской области и заходе передовых групп в Грайворон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Белгорода вечером прогремел взрыв, произошло возгорание здания ФСБ и МЧС. Рейд в Белгородскую область стал потрясением для России, отметили аналитики ISW.

Утром 23 мая Гладков заявил, что в Грайворонском округе "продолжается зачистка" и жителям округа "пока не стоит" возвращаться в свои дома.

По данным СМИ, Гладков потратил почти 10 млрд рублей на оборудование защитных укреплений на границе, однако техника совершенно беспрепятственно зашла в РФ по автодороге Козинка–Белгород.