Малюська оценил, сколько заключенных мужчин призывного возраста и лиц с судимостями можно было бы мобилизовать

В Украине можно было бы мобилизовать не больше 10-20 тысяч мужчин призывного возраста с судимостями или заключенных. Законодательство пока что этого не предусматривает, поэтому, в зависимости от подхода, цифры могут измениться.

В интервью "BBC Украина" этот вопрос прокомментировал министр юстиции Денис Малюська. Он заявил, что и среди заключенных, и среди лиц с судимостями можно было бы привлечь к военной службе "10-20 тысяч, точно не больше".

"Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю, цифры совершенно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное", – отметил глава Минюста.

Кроме того, многое будет зависеть от принципов работы военно-врачебных комиссий.

"Если честно, откровенно – я не очень понимаю… Вот у нас уже был опыт прохождения заключенными ВВК. Это подход, где перед тобой должен быть человек с идеальным здоровьем. По крайней мере, они применяли в отношении наших учреждений такой подход. Это должно быть просто, не знаю, "двухметровый ариец-блондин со знанием трех иностранных языков". Но кажется, что подход сейчас изменился, сейчас Вооруженные силы более настроены, чтобы меньше преград создавать для мобилизации", – поделился мнением министр.

Он рассчитывает на то, что "субъективизма станет меньше", потому что в Украине идет полномасштабная война.

Как писал OBOZ.UA:

– В марте в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, которым предусмотрено освобождение осужденных от отбывания наказания (по нетяжелым статьям) для прохождения военной службы.

– В начале апреля нардепы в первом чтении поддержали законопроект №11079-1. Его приняли за основу с доработкой. Дата голосования за документ во втором чтении еще не анонсировалась.

– Малюська ранее предполагал, что если в Украине одобрят мобилизацию осужденных, для них могут формировать отдельные отряды.

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