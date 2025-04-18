Мама, папа, 11-летний сын: в Сумах простились с семьей Мартыненко, которых убила Россия. Фото

В Сумах простились с семьей Мартыненко, которых Россия убила ракетным ударом по облцентру в Вербное воскресенье, 13 апреля. Наталья, Николай и их 11-летний сын Максим были вместе в момент удара – и погибли в один момент.

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Пронзительные фотографии с тремя гробами, в которых лежали невинные жертвы российской агрессии, опубликовали фотографы Константин и Влада Либеровы. Из семьи живой осталась только прикованная к коляске пожилая бабушка.

Очередное кровавое преступление РФ ошеломило даже тех, кто видел немало горя, жестокости и зла за годы полномасштабной войны.

"За эти три года очень многое случилось, что никогда нельзя простить. Так много, что в какой-то момент каждый новый удар, каждый новый теракт стал ощущаться не нестерпимой болью, а знакомой горечью во рту. Как крик, который не можешь выкричать, потому что надорванные свякзи способны только на хрип. Как разорванная на куски нога с закрученным турникетом – в какой-то момент перестает болеть, потому что нервные окончания отмирают и ты больше ничего не чувствуешь. Мы думали, что так больно, как раньше, уже никогда не будет. А потом произошли Сумы, теракт в Вербное воскресенье", – отметили Либеровы.

Они опубликовали пронзительные фотографии с прощания с семьей Мартыненко в Сумах: папа, мама и сын были вместе в момент удара – и так же вместе ушли в вечность.

"Эти три гроба принадлежат одной семье. Семья Мартыненко: Наталья, Николай и их 11-летний сын Максим. Добрые верующие люди. Прихожане церкви Нового поколения. Во время российского удара они были вместе, погибли от обломков. В один момент", – пишут фотографы.

Из целой семьи из-за удара РФ осталась на этом свете только пожилая бабушка, которая не может ходить. Женщина не может поверить в то, что Россия в мгновение ока отобрала у нее всех, кого она любила больше всего.

"У них никого не осталось, кроме старенькой не ходячей бабушки, которая никак не могла принять, что видит всю свою семью в гробу. "Внучок, вставай" – повторяла она снова и снова, глядя на спокойное лицо маленького Максима. "Ты же ничего не видел, ты ведь не пожил", – рассказали Либеровы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Сумах 13 апреля российская ракета убила всю семью Мартыненко из Старого Села. Мама Наталья, папа Николай и 11-летний сын Максим в то утро поехали на службу в протестантскую церковь, расположенную на соседней улице от места прилета. Также погибла учительница Марина Чудеса с мамой. Женщины после первого взрыва бросились оказывать помощь, но вторая ракета их убила.

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