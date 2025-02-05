Маневренные и быстрые: к использованию в ВСУ были допущены FPV-дроны ZEUS и HADES украинского производства. Фото

Министерство обороны сообщило, что беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES украинского производства были кодифицированы и допущены к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины. Эти маневренные FPV-дроны обещают стать важным элементом в арсенале наших военных.

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Об этом сообщила пресс-служба МОУ. "Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES украинского производства", - говорится в сообщении.

Дроны ZEUS и HADES имеют разные размеры рам, что позволяет адаптировать их к разным операциям. Благодаря усовершенствованным двигателям и системам управления, эти коптеры способны догонять и поражать врага, в том числе движущуюся на большой скорости технику. Они могут эффективно уничтожать полевые укрепления, бронетехнику и даже живую силу противника.

Кроме того, эти дроны обладают высокой стойкостью к воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы, что делает их еще более надежными на поле боя. Это позволяет украинским военным использовать их в условиях интенсивных боевых действий, в частности для поражения быстро движущихся целей.

Следует отметить, что Вооруженные силы Украины получили новый наземный роботизированный комплекс "Гимли", который поможет бойцам в самых сложных условиях. Министерство обороны официально допустило его к использованию, и теперь эта беспилотная платформа будет работать на передовой, выполняя широкий спектр задач.

Напомним, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в подразделениях Вооруженных сил беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства. Это мощная версия хорошо известного FPV-дрона "Гром" – одного из самых результативных украинских БПЛА.

Также сообщалось, что парк военной техники Сил обороны Украины пополнил вездеход "Улитка". Наземный роботизированный комплекс является полностью украинской разработкой. Он имеет небольшие размеры, "Улитка" легко транспортировать на автоприцепе.

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