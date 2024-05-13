'Мангал' не спас: дрон-камикадзе среди бела дня уничтожил бронеавтомобиль армии РФ на заправке. Видео

Операторы украинского дрона-камикадзе в очередной раз успешно атаковали российскую технику. Причем в этот раз это произошло на территории страны-агрессора прямо на заправке Белгородской области.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". К сожалению, оккупанты, которые во время атаки беспилотника находились в бронеавтомобиле с боекомплектом, успели выпрыгнуть и скрыться.

Напомним, в российском Белгороде около 11:40 воскресенья, 12 мая, прогремел взрыв, в результате которого на улице Щорса обрушился подъезд десятиэтажного дома. В это время в городе объявляли тревогу якобы из-за ракетной опасности, в минобороны РФ заявили о работе ПВО и якобы попадании фрагмента ракеты "Точка-У" по жилому дому.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером в Белгороде прозвучала серия взрывов. В городе загорелись несколько пожаров, в нескольких многоэтажках вылетели окна, загорелись припаркованные авто. Местные СМИ заявили о " мощном обстреле ".

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