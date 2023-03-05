Мародерствовал, насиловал и ходил на ''референдум'': ВСУ взяли в плен мобика из Иловайска. Видео

Украинские военные захватили в плен мобилизованного из Иловайска Александра Михайлова. Он сам признался в совершении насилия и мародерства.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Информационное сопротивление". Также пленник рассказал о том, что проголосовал "за Россию" на псевдореферендумах.

"В плен попал мародер и насильник, предатель из Иловайска Михайлов Александр Витальевич, 1984 г", – говорится в источнике.

Пленный вспоминает о том, как "принимал активное участие в мародерстве местных домов, отжимал машины".

"При оккупации Херсонской области, конкретно в селе Беляевка, в июне месяце. Я принимал активное участие в мародерстве в домах местных жителей. Знаю, что также военные с моего батальона принимали участие в отжимании машин силовым методом. Слышал про ужасный случай, что сослуживцем моего подразделения была изнасилована малолетняя девочка. Я и мои сослуживцы просим прощение у местного населения за эти преступления", – сообщил он.

В источнике добавляют, что пленный мобилизованный "радостно сходил на референдум", где проголосовал "за Россию", но после этого с работой не заладилось и он перебивался случайными заработками.

Как сообщал OBOZREVATEL, пленный наемник ЧВК "Вагнер" рассказал о массовых потерях среди завербованных осужденных на Донбассе. По его словам, в составе ЧВК действуют расстрельные отряды, которые под автоматами гонят зеков на штурм украинских позиций.