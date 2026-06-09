'Марши смерти': 'Мадьяр' рассказал, на сколько украинские дроны 'сократили' грузовой трафик россиян в Крым

Украинские беспилотники нанесли серии ударов по логистическим маршрутам российских войск на оккупированном юге Украины. Это привело к резкому сокращению грузового трафика в направлении Крыма. После этого оккупационное командование официально запретило перевозку материальных средств.

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Ограничения пришлись на две ключевые магистрали. Об этом сообщил командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр".

Речь идет о маршруте Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Симферополь, который является частью так называемого сухопутного коридора между Россией и оккупированным Крымом. В течение последних двух недель украинские силы системно поражали транспорт, который обеспечивал поставки российских войск на юге.

К началу июня общий трафик на этом участке дороги уменьшился с примерно 11 тысяч до 6,5 тысяч транспортных средств в сутки. В то же время количество грузового транспорта сократилось с 3,8 тысячи до 1,1 тысячи машин в сутки, что составляет падение на 71%.

Российское командование признало угрозу для логистики из-за огневого воздействия украинских сил. В приказе отмечается, что украинские подразделения осуществляют контроль и системно поражают транспорт на трассах Р-280 "Новороссия" и А-291 "Таврида", которые используются для обеспечения воинских частей в Крыму, а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

В то же время "Мадьяр" отметил, что нынешняя ситуация не означает полного блокирования или тотального контроля над дорогами. Речь идет о существенном осложнении работы одного из главных логистических маршрутов оккупационной группировки, что уже имеет ощутимое влияние на обеспечение российских войск.

Напоминаем, что Украина наращивает удары по российской логистике на оккупированных территориях на востоке и юге страны, оккупанты уже ощущают последствия логистического "локдауна" – и они будут только усиливаться. В частности, в Крыму к топливному кризису из-за украинских ударов добавился еще и дефицит основных товаров и материалов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины без привлечения особого внимания в информационном пространстве проводят операцию по изоляции Крыма и юго-западного фланга фронта. В случае успеха, это может привести к самоизоляции полуострова и превращению его из военного плацдарма, места "проекции силы" страны-агрессора России в неподъемную проблему для Кремля.

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