Маск может разрешить использование Starlink для украинских дронов над Россией, но есть одно условие — FT

Украина может получить возможность использовать дроны с помощью Starlink для нанесения ударов по военным целям в России. Однако окончательное решение по этому вопросу должен принять Белый дом.

Видео дня

Об этом пишет Financial Times. Собеседники издания, знакомые с ситуацией, рассказали, что владелец компании Space X Илон Маск ранее обсуждал этот вопрос с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Сам Федоров отказался комментировать их разговоры, но отметил, что поддерживает тесный контакт с американским миллиардером.

Президент Владимир Зеленский также обращался к Илону Маску с просьбой разрешить использовать дроны с терминалами Starlink для нанесения ударов по российским военным объектам на расстоянии до 200 км вглубь России. В частности, речь идет о пусковых установках баллистических ракет. В то же время американский бизнесмен заявил, что сначала соответствующее политическое решение должен принять Белый дом.

Главные истории дня

Федоров подчеркнул, что усиление украинских дальнобойных ударов по России — самый реальный путь заставить президента РФ Владимира Путина прекратить войну. Для этого Украине, по его мнению, нужно больше реактивных дронов, дешёвых ракет и ракет с искусственным интеллектом.

"Вы не можете вести какой-либо диалог с Путиным иным способом... Он понимает только силу", — сказал Федоров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские военные получали терминалы Starlink через контрабанду. Илон Маск подчеркивал, что SpaceX не продавала оборудование России: терминалы заказывали через Украину, после чего их незаконно переправляли в районы, где находились российские войска.

Чтобы противодействовать такому использованию спутникового интернета, SpaceX совместно с украинским правительством создала "белый список" проверенных терминалов, а незарегистрированные устройства начали отключать от сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!