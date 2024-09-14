Массированные пехотные штурмы врага: в НГУ рассказали о боях на подступах к Селидово

Российские оккупационные войска прибегают к массированным пехотным штурмам на позиции Сил обороны возле города Селидово на Покровском направлении. Враг передвигается к лесополосам на мотоциклах и разных автомобилях.

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Украинские военные тем временем пытаются останавливать оккупантов на подступах с помощью артиллерии и дронов, каждый день наши пилоты совершают около 100 вылетов. Об этом "Суспільне Донбас" рассказал спикер 15-го оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловодов.

Он отметил, что общая обстановка на Покровском направлении остается напряженной.

"Основные боевые действия происходят на подступах к городу (Селидово – Ред.), происходят возле населенного пункта Михайловка, который враг беспощадно продолжает уничтожать и пытается проникнуть внутрь населенного пункта", – сказал военный.

По состоянию на сегодняшний день штурмы противника в направлении Селидового происходят без привлечения тяжелой техники. Много вражеской пехоты используют различные автомобили и мотоциклы, они группируются в лесополосах, откуда большими группами наступают на позиции наших защитников.

В начале сентября войска пытались штурмовать позиции Сил обороны с помощью тяжелой техники, в частности БТР, МТЛБ и танков. Они были уничтожены, а один танк – Т-72Б3 2022 года выпуска – был захвачен в исправном состоянии.

По словам Миловодова, отбивать "мясные штурмы" врага нашим бойцам помогает артиллерия и FPV-дроны.

"За последнюю неделю ситуация на нашем отрезке фронта остается стабильной. Враг не допущен на Селидово. Селидово полностью находится под нашим контролем. Уже больше недели враг пытается пройти населенный пункт Михайловка, но это ему не удается", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты смогли продвинуться на Покровском направлении, где продолжается российское наступление. Подтверждено их продвижение в Украинске и вблизи Новогродовки.

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