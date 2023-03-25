Массированные ракетные удары уходят в прошлое, но исключать их нельзя, – Гуменюк

Российские оккупационные войска продолжают искать наиболее подходящую для себя тактику нанесения ракетных ударов по Украине. Не исключено, что массированные атаки, когда враг выпускает за один раз по 50-80 ракет, могут остаться в прошлом.

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Это связано в первую очередь с отсутствуем ракетного потенциала у врага. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские войска подбирают сейчас тактику ракетного террора Украины. Однако необходимого потенциала для запуска за один раз десятков ракет, враг уже не имеет.

"Сейчас тактика врага находится в поисковом состоянии. Они подбирают, что из того, что уже было применено, может сработать. Массированные ракетные атаки уже отходят в прошлое. У них уже нет такого потенциала, чтобы сразу запустить огромное количество 50-70-80 ракет, это очень бессмысленный шаг", – объяснила Гуменюк.

При этом в ОК "Юг" не исключают полностью вероятность массированных ударов, ведь государство-террорист Россия не придерживается никаких норм и правил ведения войны. Также Гуменюк отметила, что РФ вновь получила иранские дроны-камикадзе и помимо ракет может атаковать нашу страну беспилотниками.

"Но исключать в абсолюте невозможно. Мы знаем, что имеем опыт противостояния врагу, который не руководствуется правилами, нормами и законами. Сейчас, очевидно, будут точечные атаки – ракетные или шахедные, потому что они получили поддержку дронами-камикадзе", – отметила спикер ОК "Юг".

Гуменюк уверена, что уничтожение объектов энергетической инфраструктуры будет в приоритете у врага. Оккупанты по-прежнему пытаются таким образом давить на население и создавать бытовые неудобства.

"Скорее всего в приоритете будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры, потому что это не только тепло. Электрика очень большое значение имеет для экономики, для бытового удобства, в том числе, а это для врага давление на население", – сказала Гуменюк.

Напомним, общее количество воздушных атак РФ по Украине уменьшается, что указывает на истощение российских запасов высокоточных ракет. В связи с этим страна-агрессор может изменить свою тактику нанесения ударов.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ испытывает нехватку высокоточного ракетного вооружения, поэтому прибегает к использованию более дешевых авиабомб. Захватчики пытаются модернизировать старые образцы вооружения, прикрепляя к нему крылья и навигационное оборудование.

Как сообщал OBOZREVATEL, по ориентировочным подсчетам, Россия выпустила по Украине более 5 тыс. крылатых ракет. Газета The Guardian показала кладбище смертоносных обломков ракет РФ под Харьковом.

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