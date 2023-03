Войска РФ могут изменить тактику ракетных ударов по Украине, у оккупантов есть большие проблемы – ISW

Общее количество воздушных атак РФ по Украине уменьшается, что указывает на истощение российских запасов высокоточных ракет. В связи с этим страна-агрессор может изменить свою тактику нанесения ударов.

В частности, она попытается сосредоточить внимание на украинских военных объектах. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Пресс-секретарь Главного управления военной разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские силы могут переориентировать свои удары, чтобы сосредоточиться на военных объектах и скоплениях сил, продолжая при этом нацеливайся и на энергоинфраструктуру. Это в отличие от того, чтобы отдавать приоритет нанесению ударов преимущественно по энергетической инфраструктуре, как это оккупанты делали осенью 2022 года.

Скибицкий сказал, что, по оценке ГУР, у России осталось только 15% запасов высокоточного оружия, которое было у нее до 24 февраля 2022 года.

По его словам, российские крылатые ракеты более высокого класса "Калибр", Х-101 и Х-555 составляют менее 10% от общего количества оставшихся запасов.

При этом он отметил, что ВС РФ не могут проводить ракетные атаки чаще двух раз в месяц из-за растущей потребности в консервации ракет, в отличие от того, как они проводили крупные воздушные атаки с большей частотой примерно раз в неделю в октябре 2022 года.

К тому же российская оборонно-промышленная база может производить только от 20 до 30 крылатых ракет "Калибр" и Х-101 в месяц, а производство русских баллистических ракет "Искандер" еще ниже.

"ISW ранее оценивала, что российские силы истощают свой ракетный арсенал, что может ограничить частоту и интенсивность российских ракетных ударов", – согласились аналитики американского Института изучения войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по ориентировочным подсчетам, Россия выпустила по Украине более 5 тыс. крылатых ракет. Газета The Guardian показала кладбище смертоносных обломков ракет РФ под Харьковом.

