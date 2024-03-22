Массированные российские ракетные обстрелы актуализируют острую потребность Украины в дополнительных системах ПВО и ПРО и ракет к ним. 21 марта, российская армия нанесла массированный ракетный удар по главному украинскому городу крылатыми и баллистическими ракетами.

Во время этой массированной ракетной атаки Воздушные Силы Украины уничтожили 31 из 31 запущенных ракет, среди них 2 баллистические и 29 крылатых. Основным направлением удара был Киев. 100% эффективность сбивания российских ракет стала возможной благодаря западным системам ПВО и ПРО, в частности, Patriot, SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Россия продолжает обстреливать мирное население Украины, грубо нарушая Четвертую Женевскую конвенцию, важнейшим правилом которой, как и всего международного гуманитарного права, является защита гражданских лиц во время войны.

Этим правилом пренебрегают российские военные, сознательно обстреливая гражданскую инфраструктуру украинских городов. Только за последнюю неделю Москва атаковала ряд украинских городов в Херсонской, Сумской, Черниговской, Одесской, Киевской. На территорию общин этих областей армия РФ сбрасывает управляемые авиабомбы, ракеты, дроны-камикадзе, бьющие по гражданской инфраструктуре и домам мирных людей. В приграничных районах Украины продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы с территории РФ. Целями российских террористов преимущественно становятся гражданские объекты, такие как жилые дома, школы, больницы, энергетическая инфраструктура. В результате ракетной атаки в Киеве повреждены шесть учебных заведений — это школы и детские сады.

В ночь на 22 марта россияне атаковали объекты энергосистемы Украины в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях. Атака на украинскую энергетику стала самой масштабной за последнее время. Всего враг применил 151 средство воздушного нападения (65 ударных дронов Shahed136, 12 баллистических ракет "ИскандерМ", 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, 5 крылатых ракет Х-22, 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 2 авиационные ракеты Х-59, 22 управляемые зенитные ракеты С-300 и С-400. Целью вражеских обстрелов было не просто повредить, а повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы Украины.

В результате атаки в некоторых регионах возникли перебои с энергоснабжением. Энергетики уже работают над восстановлением сетей. Отключилась внешняя воздушная линия "Днепровская", которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Станция оказалась на грани блекаута. Во время упомянутого массированного нападения Россия также атаковала ракетами дамбу ДнепроГЭС в Запорожье. ДнепроГЭС - важный объект критической инфраструктуры, обслуживающий миллионы людей. Российская ракета попала в троллейбус, двигавшийся через дамбу, на станции начался пожар. Есть человеческие жертвы. Движение по автодорожному переезду через плотину полностью ограничено. Россияне целили в дамбу ДнепроГЭС, пытаясь создать новую экологическую катастрофу типа той, когда они взорвали дамбу Каховской ГЭС в 2023 году. Угрозы прорыва дамбы пока нет, но Россию необходимо остановить, пока она не привела к новым экологическим катастрофам глобального масштаба. Атака против ДнепроГЭС в очередной раз показала, что у кремлёвских террористов отсутствуют тормоза.

Российские ракетные атаки были направлены в том числе и на уничтожение имеющихся систем ПВО, чтобы нанести как можно больше разрушений. Украина столкнулась с нехваткой зенитных боеприпасов настолько, что к концу месяца у военных могут закончиться ракеты для систем ПВО для защиты городов. Вместо того чтобы пытаться сбивать четыре из пяти российских ракет, как это делается сейчас, Украина вскоре будет вынуждена ограничить свои системы противовоздушной обороны и сбивать лишь одну из пяти. Россия намеренно бьёт по украинским городам, пытаясь истощить ПВО на фоне задержки военной помощи со стороны США.

Систематические поставки достаточного количества систем ПВО и ПРО, а также и ракет к ним, необходимы для сохранения тысяч жизней мирных украинцев. Надежная защита украинских городов от ракетных атак РФ продемонстрирует устойчивую консолидацию Запада и Украины, сохранит тысячи жизней и будет способствовать снижению миграционных потоков, особенно из районов, которые россияне обстреливают каждый день. Прямой ущерб от российской агрессии уже превышает 155 миллиардов долларов, соответственно предоставление большего количества новейших западных систем ПВО и ПРО поможет избежать резкого роста этой суммы в дальнейшем. Единственная гарантия безопасности жизни гражданских украинцев в тылу – это наличие мощной системы ПВО. Если бы её не существовало, Россия уничтожала бы украинские города авиацией как это она уже делала в Чечне и в Сирии. Украина остро нуждается в дополнительных системах ПВО и ПРО и ракет к ним. Это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли.