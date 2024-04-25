Мастерство на сверхнизкой высоте: в ВСУ показали работу пилота украинского Ми-24. Видео

Украинский пилот вертолета Ми-24 продемонстрировал высокий пилотаж на сверхнизкой высоте. Он искусно пролетел, едва не касаясь шасси травы и воды.

Эффектное видео было опубликовано в Telegram Сухопутных войск ВСУ. На кадрах показали пролет борта над водоемом и сушей.

Ми-24 – советский ударный вертолет поддержки пехоты. В настоящее время находится на вооружении ряда стран, в том числе и Украины. ВСУ получили в наследство от советской армии достаточно большое количество таких вертолетов. Одним из важнейших вопросов в решении проблемы украинской штурмовой авиации является модернизация этих машин.

В настоящее время Ми-24 активно участвуют в войне против России. Первым реальным боевым крещением для украинских вертолетчиков стала осада захваченного боевиками Славянска в мае 2014 года.

Напомним, в марте стало известно, что Чехия тайно отдала Украине два своих последних вертолета советских времен Ми-24. Подобных бортов у страны больше нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе Германия сообщила о намерении передать Украине военные вертолеты. Киев получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей.