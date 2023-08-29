Мать не дождалась сына с фронта: в боях под Бахмутом погиб молодой командир. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб командир отделения 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, младший сержант Денис Коваленко. Герой отдал свою жизнь за независимость Украины 13 августа на бахмутском направлении.

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Ему было всего 22 года. Об этом сообщила Великобурлукская территориальная община.

Денис Коваленко пошел защищать Украину добровольцем.

"Родился Денис Коваленко в Большом Бурлуке. До 2020 года учился в Харьковском педагогическом колледже, работал в Харькове на строительных площадках. После деоккупации Великобурлукской общины, в октябре 2022 года, как настоящий патриот пошел добровольцем защищать Украину", – говорится в сообщении.

Герой участвовал в боях на бахмутском и купянском направлениях.

Близкие вспоминают его как доброго и открытого человека. Денис был заботливым сыном

"Молодой, красивый, полный планов на будущее, он должен еще создать собственную семью", – добавили в общине.

Напомним, во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб солдат Владимир Взгляд из Долинского общества Ивано-Франковской области. Жизнь воина оборвалась 27 августа у населенного пункта Ивановское Бахмутского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области недалеко от границы с Россией в бою с враждебной ДРГ погибли четверо украинских военных – Александр Марчук, Игорь Касянчик, Александр Матвийчук из Ровенской области и Николай Бровчук из Закарпатья. Это случилось 25 августа, военнослужащие 101-й отдельной бригады ТРО попали под минометный обстрел.

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