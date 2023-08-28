На Сумщине в бою с вражеской ДРГ погибли четверо украинских военных – СМИ

В Сумской области недалеко от границы с Россией погибли четверо украинских военных. Это произошло 25 августа, когда на территорию Украины пыталась проникнуть вражеская диверсионно-разведывательная группа.

Видео дня

Герои служили в 101-й отдельной бригаде ТрО. Согласно информации из отрытых источников, жизнь за родную страну отдали:

– Александр Марчук, старший стрелок;

– Игорь Касянчик, помощник гранатометчика;

– Александр Матвийчук, гранатометчик;

– Николай Бровчук, командир отделения.

Марчук, Касянчик и Матвийчук были родом из Варашского района Ривненской области. Мэр Вараша Александр Мензул на своей странице в Facebook сообщил, что трагедия произошла между селами Ходыно и Мишутино (Глуховской район Сумщины).

Военнослужащие 101-й отдельной бригады территориальной обороны попали под минометный обстрел во время боя с ДРГ оккупационных войск России, рассказал чиновник.

32-летний старший солдат Александр Марчук родился в Вараше Ривненской области. По специальности он оператор компьютерной техники.

В армию попал в 2015-2016 годах, участвовал в АТО в составе 54-й отдельной механизированной бригады им. гетмана Ивана Мазепы. В 2018 году полгода служил по контракту помощником гранатометчика в 14-й отдельной механизированной бригаде им. князя Романа Великого.

27 февраля 2022 года был мобилизован для защиты Украины сначала пулеметчиком в 104-ю отдельную бригаду ТрО. Воевал в Бахмуте. В 101-й отдельной бригаде территориальной обороны служил в должности старшего стрелка-оператора в стрелковой роте.

Солдату Игорю Касянчику было 29 лет, он тоже из города Вараш. По специальности – инженер-электромеханик. Не так давно мужчина женился.

Он отправился на службу с первого дня полномасштабного вторжения РФ, по личному желанию. Сначала был стрелком в составе 104-й отдельной бригады ТрО, а с июня 2023 года переведен в 101-ю отдельную бригаду ТрО на должность стрелка-гранатометчика в стрелковой роте. У Игоря осталась молодая жена и родители.

25-летний старший солдат Александр Матвийчук родился в Заболотье Ривненской области. Получил образование электромонтера.

С 2018 по 2021 год служил старшим пожарным команды на артиллерийской базе боеприпасов. В течение 2019-2020 годов принимал участие в АТО/ООС. 26 февраля 2022-го был мобилизован для защиты Украины, зачислен в состав 104-й отдельной бригады ТрО. В 101-й ОБрТрО служил в должности гранатометчика. В этой же бригаде служит его отец, а брат несет службу в в/ч 3045.

Командир стрелкового отделения из воинской части А7081 Бровчук Николай Степанович был родом из Закарпатья. Он родился 14.07.1976 в селе Черная Тиса, а проживал в селе Квасы Ясинянской территориальной громады. Об этом местные власти сообщили в Facebook.

Известно, что у украинца было звание сержанта. "Герой положил свою жизнь за Украину, за ее мирное и независимое будущее", – отметили в ОТГ.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно о смерти бойца Нацгвардии Игоря Воеводина, который погиб в боях за Украину всего через месяц после своей свадьбы.

– Смертью храбрых пал 21-летний воин ВСУ Евгений Митин из Херсонской области. Парень присоединился к Силам обороны после окончания срочной службы. Он был единственным сыном своих родителей.

– Также на фронте погиб 21-летний нацгвардеец Николай Федик из города Тисменица на Прикарпатье. Он был младшим сержантом, командиром отделения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!