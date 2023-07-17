Maxar обнародовала спутниковые снимки новых разрушений Крымского моста

Спутник американской компании Maxar Technologies Inc. заснял последствия "бавовны" на мосту через Керченский пролив, соединяющем оккупированный украинский Крым с Россией. На фото видно разрушения, которые, как заявляется, нанесли беспилотные морские дроны.

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Фотографии были сделаны Maxar 17 июля. Кадрами поделился в Twitter журналист Кристофер Миллер.

"Новые спутниковые снимки раскрывает ущерб, нанесенный российскому незаконному Крымскому мосту после утренней атаки", – сказано в посте.

На фото отчетливо видно, что полотно моста просело и съехало в сторону. Также на мосту заметно темные следы, которые, вероятно, появились в результате взрыва.

Отметим, что Россия обвинила в инциденте с мостом Украину, заявив об атаке двумя надводными беспилотниками.

Вечером 17 июля вице-премьер страны-агрессора Марат Хуснуллин признал повреждения. По версии России, в результате "бавовны":

– одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью и не подлежит восстановлению;

– другой пролет по направлению в Керчь поврежден, но находится на опоре;

– одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать;

– опоры моста якобы не повреждены и "в нормальном состоянии";

– один железнодорожный путь имеет "незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов".

Как писал OBOZREVATEL:

– Кремлевский диктатор Владимир Путин вечером в понедельник, 17 июля, провел совещание по ситуации на Крымском мосту. Он пригрозил Украине "ответом". "Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", – заявил президент государства-террориста.

– По данным нашего издания, атака на важный для логистики оккупантов Крымский мост может быть спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Официально Киев свою причастность к этому не признавал.

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