'Мечтал о карьере в армии': на фронте погиб 21-летний защитник со Львовщины, окончивший военную академию. Фото

В боях на южном направлении фронта погиб 21-летний лейтенант 31-й ОМБр Максим Дудинец из Львовской области. Он был неравнодушен к судьбе своей страны, ведь вырос в патриотической семье, где отец также служит в рядах ВСУ.

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О горькой потере известили в Стрыйском городском совете. Там добавили, что прощание с Героем состоится 19 сентября.

Максим Дудинец, 06.06.2003 года рождения, вырос и проживал с семьей в селе Верчаны. Окончил Стрыйскую школу №10, а затем Мукачевский военный лицей.

Далее парень, мечтавший о военной карьере, продолжил обучение во Львовской национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Только закончив учебное заведение, в июне 2024 года молодой офицер отправился в зону боевых действий.

Лейтенант ВСУ Максим Дудинец служил в 31-й отдельной механизированной бригаде.

"Господи, ну вы посмотрите, какой красавец. Молодой офицер… Только 21… Максим мечтал о карьере в армии, он мечтал жить в свободной и независимой Украине. Он отдал за это самое ценное – свою молодую жизнь. У меня просто нет нужных слов. Только боль. Необъятная и невыразимая боль", – прокомментировали в сети новость о гибели юноши.

Жизнь молодого воина оборвалась 15 сентября на фронте в Запорожской области. У защитника остались родители и брат, а также любимая девушка.

"Как это больно и страшно… Всего три месяца после окончания академии и оборвалась молодая жизнь. Вечный тебе покой, дитя", – отметила Оксана Войтив.

В четверг, 19 сентября, земляков попросили достойно встретить возвращение Героя домой на щите и провести его в последний земной путь. Прощание состоится в Пятничанах, парастас – в Верчанах. Похоронят Максима Дудинца 20 сентября.

"Спи спокойно, Герой. Никогда не забудем. Никогда не простим", "Проведем громадой. Вечная память защитнику Украины!" – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне с российскими оккупантами погиб защитник Владимир Пуголовко из Львовской области. Молодому воину был всего 21 год.

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