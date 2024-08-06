'Мечтал о мире в Украине': на Полтавщине попрощались с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В городе Гребенка Полтавской области провели в последний земной путь младшего сержанта ВСУ Сергея Середу. Он воевал с первых дней полномасштабной войны, погиб в боях на Покровском направлении фронта.

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Защитнику навеки осталось 50 лет. Подробнее о Герое рассказали в Гребенковской городской территориальной общине.

Сергей Григорьевич Среда, 23.02.1974 г. р., учился в СШ №3 и №1 в Гребенке. В 1992 году его призвали на срочную военную службу в пограничные войска. После мужчина создал семью, у него родилась дочь.

"Работы Сергей не боялся, поэтому работал и водителем на комбикормовом заводе в г. Гребенка, и мастером-наладчиком на предприятии в Киеве, и на кирпичном заводе в Корнеевке. Но всю жизнь мечтал о военной службе. Поэтому дальнейшую жизнь посвятил именно ей", – отметили в громаде.

С 2010 года мужчина служил в воинской части города Пирятин. После российского вторжения в 2014-м участвовал в Антитеррористической операции на Донбассе. Известно, что он проживал в селе Златоустовка Волновахского района Донетчины.

С началом полномасштабной войны младший сержант Сергей Середа с оружием в руках отправился защищать Украину. Как и все воины, он говорил: "Кто, как не я. Не могу подвести своих побратимов".

За более чем два года войны прошел бои на разных направлениях фронта. Погиб воин 24 июля 2024 года в результате вражеских обстрелов вблизи города Красногоровка Покровского района Донецкой области.

4 августа защитника с большим уважением провожали в последний земной путь его земляки в городе Гребенка. Траурный митинг прошел на площади возле городского совета.

"Он мечтал о мире в Украине, мечтал вернуться к себе домой и жить привычной жизнью. Но не суждено... Сергей героически погиб в бою, как настоящий патриот, воин, как верный сын своего народа! Вечная память Герою за его подвиг перед Украиной, разделяем эту невосполнимую потерю с родными погибшего. Слава Герою!" – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении фронта погиб 46-летний воин Андрей Ольховой из Полтавской области. В мирной жизни он работал электромонтером, а на войне стал командиром стрелкового взвода.

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