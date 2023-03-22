''Мечтал увидеть горящий Киев'': вдова оккупанта Мангушева пожаловалась на РФ и сделала циничное заявление о шевроне воина ВСУ

Вдова военного преступника, российского пропагандиста и оккупанта Игоря Мангушева, в свое время призывавшего к геноциду украинцев с человеческим черепом в руках, дала интервью российским СМИ. Она пожаловалась, что убийство Мангушева, совершенное самими же оккупантами, в РФ не расследуют.

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Также она без тени смущения рассказывает, как хотела снять окровавленный шеврон с тела погибшего украинского воина в "Азовстали", и признается, что человеческий череп Мангушев взял, чтобы "подарить подруге", которая "хотела себе череп украинца". На кровожадные высказывания россиянки обратил внимание журналист Денис Казанский.

"В России вышло интервью со вдовой российского военного преступника, некрофила Игоря Мангушева, который записывал стендап с черепом украинского военного. В феврале Мангушева расстреляли свои же соратники по "русскому миру" в оккупированном Стаханове Луганской области. И вдова жалуется, что никакого расследования нет. Даже уголовное дело не возбудили. Замочили – да и хрен с ним", – прокомментировал жалобы россиянки Казанский.

Так, россиянка заявила, что дело об убийстве Мангушева в тыловой временно оккупированной Кадиевке на Луганщине не возбуждено, хотя все сроки уже вышли.

"Следователь из Следственного комитета в Луганске проводил проверку. Сообщил мне, что все материалы по делу переданы в город Лутугино и в Луганске убийством Игоря больше не занимаются. Кто в Лутугино принял документы, мне не сообщили. Общение со следователем вообще было странным, я супруга убитого, но мне ничего не говорят, вообще никакой информации", – заявила вдова оккупанта.

Она очень переживает, что с банковского счета Мангушева его убийцы могли снять деньги, а в банке ей не дают выписку.

А вот рассказ этой женщины о том, откуда ее ликвидированный муж-садист взял человеческий череп, который держал в руках, призывая со сцены в Донецке убивать украинцев, свидетельствует о вероятных глубоких психических расстройствах россиянки.

"Мы с Игорем гуляли по "Азовстали". Я увидела военную форму с синей изолентой, решила снять с нее шеврон с группой крови на память или как сувенир кому-нибудь. Среди русских военных это нормальная практика... Потянула – и тут вывалились из формы кости и череп. Игорь сразу побежал в машину за пакетом. Он взял этот череп, жена какого-то его товарища очень хотела череп украинца", – заявила она.

"Это было спонтанное решение. Мы пошли на поэтические чтения, и вдруг Игорь загорелся, что должен выступить с черепом. Он побежал в машину, надел перчатки, взял череп. И, собственно, дальше вы все знаете. Я уже тогда поняла, что это закончится каким-то скандалом", – добавила россиянка.

Судя по рассказу вдовы, в "сувенирах" вроде шевронов с тел погибших или человеческих черепов она не видит ничего зазорного. Как и в том, что Мангушев был наемником, убивавшим людей за деньги в Африке, Ливии, Сирии и в Украине. Столицу Украины, буднично заявляет россиянка, оккупант и вовсе мечтал увидеть в огне.

"Русский офицер Игорь всегда был любителем горячих точек. Это его жизнь. Он мечтал увидеть горящий Киев", – выдала гражданка государства-агрессора.

Она также рассказала, что оккупанта кремировали, поскольку за его череп якобы была назначена награда в 70 тысяч долларов.

"В конце вдова сетует, что тело Мангушева пришлось сжечь, потому что боялись, что его череп тоже выкопают из могилы и украдут. Даже труп охраняли, чтобы враги не отрезали и не выкрали его голову. Какая-то Руанда прям. Мы конечно воюем с наглухо больными извращенцами", – резюмировал Казанский.

Напомним, российский оккупант Игорь Мангушев, "прославившийся" циничным выступлением с "черепом защитника Мариуполя", умер рано утром 8 февраля 2023 года. За несколько дней до того он получил пулю в голову в тыловой Кадиевке Луганской области. Ему выстрелили в затылок практически в упор сами же оккупанты.

В упомянутом интервью вдова Мангушева сочла символичным, что "его смерть совпала со смертью Гиви (террорист Михаил Толстых, ликвидирован 8 февраля 2017 года. – Ред.) вплоть до минуты". А вот на тот факт, что подонка настигло возмездие за глумление над останками украинского воина, она внимания не обратила.

Наемник Мангушев воевал против Украины с 2014 года в составе одной из российских частных военных компаний.