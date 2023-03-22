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"Мечтал увидеть горящий Киев": вдова оккупанта Мангушева пожаловалась на РФ и сделала циничное заявление о шевроне воина ВСУ

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
11,5 т.
'Мечтал увидеть горящий Киев': вдова оккупанта Мангушева пожаловалась на РФ и сделала циничное заявление о шевроне воина ВСУ

Вдова военного преступника, российского пропагандиста и оккупанта Игоря Мангушева, в свое время призывавшего к геноциду украинцев с человеческим черепом в руках, дала интервью российским СМИ. Она пожаловалась, что убийство Мангушева, совершенное самими же оккупантами, в РФ не расследуют.

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Также она без тени смущения рассказывает, как хотела снять окровавленный шеврон с тела погибшего украинского воина в "Азовстали", и признается, что человеческий череп Мангушев взял, чтобы "подарить подруге", которая "хотела себе череп украинца". На кровожадные высказывания россиянки обратил внимание журналист Денис Казанский.

''Мечтал увидеть горящий Киев'': вдова оккупанта Мангушева пожаловалась на РФ и сделала циничное заявление о шевроне воина ВСУ

"В России вышло интервью со вдовой российского военного преступника, некрофила Игоря Мангушева, который записывал стендап с черепом украинского военного. В феврале Мангушева расстреляли свои же соратники по "русскому миру" в оккупированном Стаханове Луганской области. И вдова жалуется, что никакого расследования нет. Даже уголовное дело не возбудили. Замочили – да и хрен с ним", – прокомментировал жалобы россиянки Казанский.

''Мечтал увидеть горящий Киев'': вдова оккупанта Мангушева пожаловалась на РФ и сделала циничное заявление о шевроне воина ВСУ

Так, россиянка заявила, что дело об убийстве Мангушева в тыловой временно оккупированной Кадиевке на Луганщине не возбуждено, хотя все сроки уже вышли.

"Следователь из Следственного комитета в Луганске проводил проверку. Сообщил мне, что все материалы по делу переданы в город Лутугино и в Луганске убийством Игоря больше не занимаются. Кто в Лутугино принял документы, мне не сообщили. Общение со следователем вообще было странным, я супруга убитого, но мне ничего не говорят, вообще никакой информации", – заявила вдова оккупанта.

''Мечтал увидеть горящий Киев'': вдова оккупанта Мангушева пожаловалась на РФ и сделала циничное заявление о шевроне воина ВСУ

Она очень переживает, что с банковского счета Мангушева его убийцы могли снять деньги, а в банке ей не дают выписку.

А вот рассказ этой женщины о том, откуда ее ликвидированный муж-садист взял человеческий череп, который держал в руках, призывая со сцены в Донецке убивать украинцев, свидетельствует о вероятных глубоких психических расстройствах россиянки.

"Мы с Игорем гуляли по "Азовстали". Я увидела военную форму с синей изолентой, решила снять с нее шеврон с группой крови на память или как сувенир кому-нибудь. Среди русских военных это нормальная практика... Потянула – и тут вывалились из формы кости и череп. Игорь сразу побежал в машину за пакетом. Он взял этот череп, жена какого-то его товарища очень хотела череп украинца", – заявила она.

"Это было спонтанное решение. Мы пошли на поэтические чтения, и вдруг Игорь загорелся, что должен выступить с черепом. Он побежал в машину, надел перчатки, взял череп. И, собственно, дальше вы все знаете. Я уже тогда поняла, что это закончится каким-то скандалом", – добавила россиянка.

''Мечтал увидеть горящий Киев'': вдова оккупанта Мангушева пожаловалась на РФ и сделала циничное заявление о шевроне воина ВСУ
''Мечтал увидеть горящий Киев'': вдова оккупанта Мангушева пожаловалась на РФ и сделала циничное заявление о шевроне воина ВСУ

Судя по рассказу вдовы, в "сувенирах" вроде шевронов с тел погибших или человеческих черепов она не видит ничего зазорного. Как и в том, что Мангушев был наемником, убивавшим людей за деньги в Африке, Ливии, Сирии и в Украине. Столицу Украины, буднично заявляет россиянка, оккупант и вовсе мечтал увидеть в огне.

"Русский офицер Игорь всегда был любителем горячих точек. Это его жизнь. Он мечтал увидеть горящий Киев", – выдала гражданка государства-агрессора.

''Мечтал увидеть горящий Киев'': вдова оккупанта Мангушева пожаловалась на РФ и сделала циничное заявление о шевроне воина ВСУ

Она также рассказала, что оккупанта кремировали, поскольку за его череп якобы была назначена награда в 70 тысяч долларов.

''Мечтал увидеть горящий Киев'': вдова оккупанта Мангушева пожаловалась на РФ и сделала циничное заявление о шевроне воина ВСУ

"В конце вдова сетует, что тело Мангушева пришлось сжечь, потому что боялись, что его череп тоже выкопают из могилы и украдут. Даже труп охраняли, чтобы враги не отрезали и не выкрали его голову. Какая-то Руанда прям. Мы конечно воюем с наглухо больными извращенцами", – резюмировал Казанский.

Напомним, российский оккупант Игорь Мангушев, "прославившийся" циничным выступлением с "черепом защитника Мариуполя", умер рано утром 8 февраля 2023 года. За несколько дней до того он получил пулю в голову в тыловой Кадиевке Луганской области. Ему выстрелили в затылок практически в упор сами же оккупанты.

В упомянутом интервью вдова Мангушева сочла символичным, что "его смерть совпала со смертью Гиви (террорист Михаил Толстых, ликвидирован 8 февраля 2017 года. – Ред.) вплоть до минуты". А вот на тот факт, что подонка настигло возмездие за глумление над останками украинского воина, она внимания не обратила.

Наемник Мангушев воевал против Украины с 2014 года в составе одной из российских частных военных компаний.

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