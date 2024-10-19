Мечтала о будущем для сына в стране без войны: на фронте погибла героиня из Львова Наталья Бойко

Украинская военнослужащая Наталья Бойко погибла на фронте, защищая страну от оккупантов. Она была добровольцем, с июля 2023 года служила на Покровском направлении. У героини остался сын.

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О потере сообщила сестра защитницы Ольга Байко в своем Facebook. "Эмоции берут верх и писать сложно, но домой Наталья возвращается на щите", – написала она.

Ольга рассказала, что ее сестра добровольно встала в ряды Вооруженных сил Украины.

С 28 июля 2023 года находилась в составе воинской части А1619 в городе Гайсин Винницкой области.

Все время Наталья несла службу на Покровском направлении.

"Жизненная дорога закончилась на Павлоградском направлении, откуда в воскресенье Наталья вернется на щите", – рассказала Ольга.

Она также написала, что Наталья была для нее "частью сердца" и самым родным человеком, с которым можно было "обо всем на свете поделиться" и которая мечтала о счастливом будущем для сына в стране без войны.

Именно в такое будущее она верила и упорно боролась для себя и сына.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский защитник Виталий Малявкин получил смертельные ранения вблизи Волчанских Хуторов Харьковской области. 19 октября с Героем простились с защитником.