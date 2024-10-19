Ранения оказались смертельными: в Харьковской области умер защитник с Кировоградщины

В Кировоградской области 19 октября прощаются с защитником Виталием Малявкиным. Он получил тяжелые ранения 9 октября вблизи Волчанских Хуторов в Харьковской области.

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Врачи на протяжении суток сражались за жизнь воина, однако его сердце 10 октября остановилось. Трагическое известие сообщила глава Катериновской громады Татьяна Пучка.

"Снова Катериновская громада получила трагическое известие. Виталий Александрович Малявкин 1983 года, житель села Лесное, 9 октября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области в связи с полученными ранениями был эвакуирован в военно-медицинский клинический центр региона, город Харьков", – рассказала она.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь воина. Однако тщетно: 10 октября сердце Виталия Малявкина остановилось.

Прощание с воином пройдет на его малой родине, в селе Лесное Катериновской громады. 19 октября всех, кто хочет провести его в последний путь, приглашают прийти на 11.15 по адресу улица Садовая, 7.

"Для жителей громады, желающих провести Героя, будут предоставлены автобусы для подвоза к месту прощания и захоронения и в обратном направлении. Место сбора жителей села Владимировка возле сельского клуба на 10:10. Место сбора жителей села Алексеевка возле церкви Святого Архистратига Михаила в 10:30 ", – добавила Татьяна Пучка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области простились с 22-летним защитником, погибшим на Харьковском направлении. Виктор Мороз служил наводчиком-оператором Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Также сообщалось, что в Херсонской области отдали последнюю дань памяти воину, погибшему в боях у Работино. Ярослав Блищик воевал с первых дней полномасштабной войны, а с декабря прошлого года считался пропавшим без вести.