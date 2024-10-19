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Ранения оказались смертельными: в Харьковской области умер защитник с Кировоградщины

Лилия Рагуцкая
War
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Ранения оказались смертельными: в Харьковской области умер защитник с Кировоградщины

В Кировоградской области 19 октября прощаются с защитником Виталием Малявкиным. Он получил тяжелые ранения 9 октября вблизи Волчанских Хуторов в Харьковской области.

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Врачи на протяжении суток сражались за жизнь воина, однако его сердце 10 октября остановилось. Трагическое известие сообщила глава Катериновской громады Татьяна Пучка.

Ранения оказались смертельными: в Харьковской области умер защитник с Кировоградщины

"Снова Катериновская громада получила трагическое известие. Виталий Александрович Малявкин 1983 года, житель села Лесное, 9 октября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области в связи с полученными ранениями был эвакуирован в военно-медицинский клинический центр региона, город Харьков", – рассказала она.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь воина. Однако тщетно: 10 октября сердце Виталия Малявкина остановилось.

Ранения оказались смертельными: в Харьковской области умер защитник с Кировоградщины

Прощание с воином пройдет на его малой родине, в селе Лесное Катериновской громады. 19 октября всех, кто хочет провести его в последний путь, приглашают прийти на 11.15 по адресу улица Садовая, 7.

"Для жителей громады, желающих провести Героя, будут предоставлены автобусы для подвоза к месту прощания и захоронения и в обратном направлении. Место сбора жителей села Владимировка возле сельского клуба на 10:10. Место сбора жителей села Алексеевка возле церкви Святого Архистратига Михаила в 10:30 ", – добавила Татьяна Пучка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области простились с 22-летним защитником, погибшим на Харьковском направлении. Виктор Мороз служил наводчиком-оператором Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Также сообщалось, что в Херсонской области отдали последнюю дань памяти воину, погибшему в боях у Работино. Ярослав Блищик воевал с первых дней полномасштабной войны, а с декабря прошлого года считался пропавшим без вести.

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